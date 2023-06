Desafíos para un escéptico

Lunes. La cita es en uno de esos barrios de gente muy bien pero alejadísimo de todo. No sé por qué he puesto ese «pero». Tal vez la voluntad del acaudalado sea esa: estar lejos de todo y todos. Paso revista al mostrador de la confitería donde tengo la cita y ante mí se exponen las tentaciones más diversas: cruasanes, bollos, suizos, empanadas, donuts, emparedaditos de jamón, panes de todo tipo, tocinillos de cielo, churros. Pido un café solo que también podría llevar tilde y aguardo. Perder el tiempo a según qué hora y dónde puede ser en realidad ganarlo. Pasa un autobús y lo cojo. Fantaseo con cómo podría haber ido esa conversación. Y en cómo sabrían los milhojas del mostrador. Había de nata y de crema. A los cinco minutos de trayecto ya veo el mar. La jornada no está perdida.

Martes. Martes 13, en concreto. No tengo muy claro si soy supersticioso. Tengo tentaciones de comprar lotería. Miro las fotos del reciente Camino de Santiago y me entra una sobrellevable melancolía. A la noche veo Enredos de familia, del año 2001, con Warren Beatty. Remeda las comedias clásicas de enredo con un toque Woody Allen.

Miércoles. Me entrevista Francisco Quintero, periodista, poeta y escritor, en la librería Luces para su programa Letras Mixtas. Un buen entrevistador, un local lleno de libros y aire acondicionado. Qué más se puede pedir. Si acaso un vermú. A mitad de la interviú, Quintero me pide que me defina como persona. Echo tópicos por la boca y balones fuera y quedo algo desconcertado. La pregunta me persigue ya todo el día. Cómo soy. Incluso: quién soy. Las preguntas trascendentales lo son menos con unos churros, así que me planto en Casa Aranda. Subo a la redacción. De repente se me ha hecho temprano. A las doce de la mañana llegaremos a los 29 grados.

Jueves. En el Refectórium de La Malagueta hoy tienen buenas almejas y gambas de Málaga. Merluza a la bilbaína. También de Bilbao es el directivo del BBVA que me saluda desde la barra alzando su copa de manzanilla. Charlo con Vanesa Martín Alloza, directora de Canal Málaga, que está en una mesa cercana y a los postres, engolfado con la tarta de chocolate y galleta, veo por los ventanales a la tarde insinuándose. Para resistir tentaciones, llamo un taxi para que me recoja en la puerta y me lleve a casa. En él olvido un libro. Se está convirtiendo en una costumbre eso de olvidarme libro en artefactos de transporte. En el vuelo a Santiago de Compostela, el otro día, me dejé La columna (Tusquets), de Adrian Bosc, que narra las peripecias, por decirlo de alguna manera, de Simone Weil en la Guerra Civil. Tres semanas antes dejé en el AVE a Madrid una biografía de Julio Camba y poco después, en un Avant Córdoba-Málaga, olvidé un volumen olvidable de un escritor más preocupado por sus cejas que por su prosa al que todos llaman por el apodo, que es un diminutivo cachondón. Ceno alcachofas.

Viernes. Día libre. Ese dulce pasar las horas magreando libros, sobando el mando a distancia, asomándome al balcón, haciendo planes para la tarde, marginando el teléfono. Entro en la cocina a las dos con la intención de pasar a la historia de la gastronomía. Abro un botellín.