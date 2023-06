El odio eres tú

El odio es un sentimiento intenso de aversión, resentimiento o animosidad hacia una persona, grupo, idea o cosa. Es una emoción negativa que puede surgir como resultado de experiencias negativas, diferencias ideológicas, prejuicios, discriminación, miedo, envidia o incluso ignorancia.

Es importante distinguir entre el odio y la simple molestia o desacuerdo. Mientras que el desacuerdo o la molestia pueden expresarse de manera respetuosa y constructiva, el odio se basa en un profundo desprecio y puede llevar a actos dañinos tanto físicos como emocionales.

Es feo, malo y desagradable ver a personas enfrentadas continuamente, sacando lo peor para debilitar al supuesto contrario. Pero, además y con un nivel mayor de gravedad sucede que, en muchos de esos casos, el origen de esos conflictos está promovidos por terceros con algún interés en particular: los mercaderes del odio.

El mercadeo o mercantilización del odio y el enfrentamiento de las personas es una práctica que busca aprovechar y explotar el odio existente en la sociedad con fines lucrativos o políticos. Se basa en la manipulación de las emociones negativas de las personas para obtener beneficios económicos o ganancias de poder.

En este contexto, observamos diferentes estrategias utilizadas para promover y capitalizar el odio a través de los medios, las redes sociales o en el ámbito político.

Algunos medios de comunicación se enfocan en resaltar y amplificar los aspectos negativos de la sociedad, exagerando conflictos, polarizando opiniones y generando una atmósfera de enfrentamiento. Esto se hace para atraer audiencia, aumentar el tráfico en sus plataformas y, a su vez, obtener mayores ingresos publicitarios.

En el caso de las redes sociales, éstas han brindado una plataforma para la rápida difusión de contenido y la generación de comunidades en línea. Desafortunadamente, también han sido utilizadas para propagar discursos de odio y confrontación. Algunas personas o grupos pueden aprovechar estas historias para crear y difundir contenido polarizante con el objetivo de obtener seguidores, interacciones y, en última instancia, ganancias económicas a través de publicidad o donaciones.

Una mezcla perfecta usada por algunos líderes, partidos políticos o figuras públicas para explotar ese odio existente en la sociedad y así impulsar su agenda o ganar apoyo político.

Es importante destacar que esta mercantilización del odio puede tener graves consecuencias para la sociedad pues al fomentar el enfrentamiento entre las personas, se debilita el tejido social, se generan divisiones y se promueve la intolerancia. Además, puede aumentar el riesgo de violencia y conflictos sociales.

Es por ello que resulta esencial promover el diálogo constructivo, la empatía y la educación en valores como la tolerancia y el respeto mutuo. Además, debemos desarrollar un pensamiento crítico y ser conscientes de las estrategias utilizadas para manipular nuestras emociones y opiniones. Que no es lo mismo pensar que odiar. Y, lo más importante quizá, que no siempre tienes que dar tu opinión sobre todo y menos aún cuando puedes con ella ofender a los demás.

Málaga está en constante drama y conflicto en algunos sectores de la sociedad y estamos generando verdaderos monstruos. Lo vemos en ámbitos tan supuestamente amables con el de la Semana Santa y los cofrades. Un espacio de aparente sensibilidad en el que nos encontramos verdaderas historias de odio, conflicto y enfrentamiento que bien debieran avergonzarnos a todos. Vemos familias divididas por unas elecciones, vemos a grupos de personas haciendo campañas públicas y orquestadas en contra de asuntos que no tienen mayor recorrido que el de las decisiones de los nombrados para tomarlas, observamos rencillas, odios, faltas de respeto ante foros repletos de jóvenes, niños y personas mayores que en modo alguno debería presenciar según qué bochornos.

Destrozamos nuestros propios ambientes por anteponer el interés personal, individual y egoísta frente al normal desarrollo de la vida. Algo debes mirar en tu interior si no eres capaz de asumir la toma de decisiones de otros, aunque no te gusten. El truco ahí siempre debe estar en proponerse como decididor oficial, que te voten, que te respalden en mayoría y puedas tomarlas tú. De lo contrario, con según qué tipo de acciones, lo único que haces es boicotear un sistema por no estar en la línea de quienes toman las decisiones. Eso es cosa del pasado y los países en subdesarrollo, pero no de sociedades supuestamente cívicas, democráticas y neutras como la nuestra.

Hay que medir el odio que generamos. Por los demás, pero también por nosotros mismos. Y lo vemos a diario en las redes sociales. Lugar en el que muchísimas personas dedican sus días con sus horas y minutos correspondientes a expulsar basura de manera obsesiva día a día. Con insultos, difamaciones y ataques. Con crítica tras crítica. Con fotos de todo lo malo que pase. Cada hora. Sin cesar. Y eso, además de evidenciar que algo no funciona bien en las azoteas del personal, no hace sino intoxicar los espacios comunes de dialogo.

Y lo más curioso de todo es que en multitud de ocasiones este tipo de envenenamientos son aprovechados o dirigidos por terceros con intereses para que tú, tonto perdido, te movilices y le hagas el trabajo. Ya sea para que un partido político vaya bien, para intentar ganar un cabildo en una cofradía o para elegir al presidente del AMPA del colegio. El odio es atractivo para los torpes pues tienen un camino medianamente fácil para conseguir los objetivos.

Tontos seguirá habiendo. Gente mala también. Y odio a raudales. Pero un favor les pido y es que, al menos cuando lo promuevan haciendo el mal, no alcen la bandera de lo social, la progresía o el catolicismo. Nada de eso, en su esencia real, estará siempre cerca del mal.

¿Y tú me lo preguntas? El odio eres tú.