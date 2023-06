Pon un pívot en tu equipo

El baloncesto está evolucionando. Esto dicen todos los entendidos. Y no les falta razón. El juego ahora es más físico, mucho más rápido. Los jugadores son verdaderos atletas, capaces de jugar con una energía y una intensidad altísima. Los espacios en los que se juega son diferentes. Parece que el poste bajo va desapareciendo, esa posición en la cancha donde los grandes solían jugar. Ahora juegan más los exteriores ahí y los pívots tienen una tendencia a jugar de cara al aro y lejos de él. Es más, cada vez es más necesario que tiren de tres puntos y sean lo suficientemente rápidos lateralmente como para poder cambiar en defensa y ser capaces de defender a un jugador exterior, mucho más rápido que él, en uno contra uno.

Esta tendencia a la que esta llegando el juego hace que muchos equipos se planteen como una opción real incluso jugar sin pívots. El famoso ‘small ball’, que no es otra cosa que jugar con cinco pequeños en alguna fase del partido para ser más agresivos en defensa y en ataque, se está llevando al máximo exponente, que no es otro que jugar con cinco jugadores más pequeños todo el partido.

Pero si tienes algún hombre grande, tampoco pasa el balón muchas veces por él. Tiene que tener capacidad de jugar abierto, tirar desde posiciones lejanas y, en muchas ocasiones, su juego se limita a bloquear a los demás, pudiendo recibir algún balón continuando hacia la canasta después de jugar ese bloqueo. Es más, la tendencia ahora es que esa continuación no sea hacia al aro sino hacia el tiro libre para recibir ahí, cara al aro otra vez, y desde el tiro libre distribuir al compañero que se encuentre sólo. A esta continuación se le llama ‘short roll’.

Pues bien, en esta evolución del baloncesto hacia el físico, el juego exterior y el tiro de tres, resulta curioso que haya ganado la Euroleague el equipo que tenía el pívot más dominante. Hablamos del Real Madrid y Edy Tavares. Tener a Tavares en el equipo y no hacer que todo gire en torno a él posiblemente sería un error. Su entrenador, Chus Mateo, así lo piensa por la forma en la que juega su equipo y los resultados le dan la razón. Pero lo más fascinante es que han ganado la Euroleague con esa filosofía en la que el pívot es fundamental en el juego del equipo hasta tal extremo que Tavares fue el MVP de la Final Four de la Euroleague. Ahora, no penséis en ver a Tavares jugar al poste bajo movimientos para finalizar en gancho o jugar solo cerca de la pintura. Su juego ha evolucionado, recibe más veces en el tiro libre que cerca del aro, sus bloqueos son importantísimos para liberar a otros compañeros y generar ventajas. Eso sí, no le verás tirar de tres puntos.

Su aportación al juego, los problemas que genera en las defensas de los rivales (y también en los ataques), es tan determinante que han ganado la mejor competición que hay en Europa.

Si cruzamos el charco y nos vamos a la NBA, podemos ver que allí el juego es mucho más físico todavía, que las posiciones que se ocupan son mucho más exteriores y que el pívot es un jugador especialista en muchas franquicias utilizado en algunos momentos puntuales de partidos concretos. Son más las franquicias que usan como pívot a un jugador que jugó siempre como cuatro que a un pívot propiamente dicho.

Pues la mejor competición de baloncesto del mundo la ha ganado Denver Nuggets, un equipo que basa su juego en su pívot, Jokic. Y curiosamente, también ha sido Jokic, el pívot del equipo, el MVP de las Finales de la NBA.

Jokic es un pívot diferente a Tavares. Al jugador serbio le gusta más jugar de cara, entiende el juego a la perfección y tira de tres puntos. En muchas ocasiones es él quien hace de base repartiendo juego desde el poste alto, como hace Marc Gasol, por poner un ejemplo más cercano para todos. El caso de Jokic es más llamativo si cabe, puesto que ha sido un jugador determinante en la liga donde están los jugadores más físicos siendo lento y saltando poco. Vamos, que el físico no es una de sus virtudes.

Ambos jugadores han sido básicos para que sus equipos ganen las dos competiciones más importantes que hay en el baloncesto, en un baloncesto que tiende a no usar a los pívots. Sin duda que tener jugadores así en tu equipo hace que tengas más dificultades en algunos aspectos del juego, como en la defensa del bloqueo directo, por ejemplo. Pero ellos han demostrado que lo importante no es jugar con pívot o sin pívot, con físicos increíbles o con un jugador que no salta. Lo verdaderamente fundamental es jugar con jugadores buenos, y si tu jugador bueno es el pívot hay que potenciarlo y sacarle el máximo rendimiento. No pienses en los perjuicios que puede suponer tener a un jugador grande en tu equipo y sí en las virtudes y beneficios que ellos pueden aportar. Que se lo digan al Real Madrid y a Denver Nuggets…