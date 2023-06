Sí, no es ninguna broma, a los profesores de Lengua se les permite hasta nueve faltas de ortografía en el examen de selección. Será para que transmitan, aquellos que rocen ese número, sus amplios conocimientos al alumnado, no se vaya a perder la ignorancia, eso nunca. Pero, además, es un gesto para los profesores, sus allegados y, mañana, para sus alumnos, porque suspenderán menos y eso siempre se agradece, aunque se hunda el mundo por falta de mantenimiento.

Como dice María Vela, profesora de la Complutense y miembro de tribunal de la mal llamada Selectividad, «hemos detectado que los estudiantes que se presentan sólo se preparan la mitad del temario [y] pueden sacar la máxima nota, un 10. No podemos permitir que haya personas que llegan a la carrera con esa calificación y con un déficit en cálculo». Pero los patrulleros woke y progresistas varios están por el buen rollito con las familias, los alumnos, etc., y a los que estudian se les penaliza porque se falsea la competencia.

Pero ya es que hasta se yerra con el impuesto a los ricos, que recaudará la mitad de lo previsto por un error de Hacienda. Pero ¿Hacienda se equivoca?, venga ya… y eso que meterle la mano en el bolsillo a los ricos no es abuso sexual.

Y ya lo que fastidia es que el PSOE o se une a otros grupos de extrema izquierda o no gobierna. Eso dice Tarik Abou-Chadi, profesor en la Universidad de Oxford. Le puedes echar la culpa, si quieres, a la fragmentación del sistema de partidos pero, como dice el docente, la socialdemocracia en estos momentos no ha logrado adaptarse a muchos de los cambios que sacuden el mundo y su única posibilidad de sobrevivir es convertirse en el eslabón más grande de un conglomerado de partidos, de ultraizquierda le anoto a pie de página. Susto o muerte. Y, por otra parte, no se olvide que la llamada extrema derecha es exitosa en Italia, Austria, Suiza, Francia, creciendo en Alemania... Y encima el adiós a Berlusconi es multitudinario, lo que ya es el colmo. Por eso, Narciso se ha puesto en defcon3.

Y terminamos de ver la serie de Netflix de las niñas de Alcácer y nos enredamos en torno a la mesa de Siete Cabezas, de calle Bolsa -pura amabilidad, buena mesa- acerca de qué sirvieron los tres millones de firmas que recogió el padre Fernando García para pedir el cumplimiento íntegro de las penas…, si después llega la Niña del Resplandor y libera a más de mil violadores y otras alimañas… Pero ya se sabe el caso que hacen los políticos de las voces del pueblo que no les gustan, o conmigo o no te escucho, ¿cómo dices? Se me olvidaba, indultan a María Sevilla, la que fuera presidenta de Infancia Libre, que se llevó a sus hijos saltándose la ley. También Sisí se lleva un capón, 18.000 euros, ¿qué es eso para ella?, por difamar al ex de Sevilla, que no es Espadas, entiéndaseme.

Y así las cosas, pues los trabajadores del Museo Picasso Málaga se ponen en huelga, el que no llora no mama, que se decía antes. Y es que si Picasso descompone la figura en planos, ahora también se sabe que el Greco ya apuntaba esta técnica -y algo más qué técnica- en algunas obras, pero hace ya tanto de eso… Ahora lo que nos inquieta, después de los postres, es la preocupación en Rabat por el resultado del 23J, ¿creen ustedes que Feijóo les causa desasosiego?, yo digo que no. Por cierto, que el gallego y su mujer compartieron en noviembre de 2021 fin de semana en la finca de Felipe González en Guadalupe (Cáceres) -no solo Dios sabe qué le pidió Alberto a la Virgen-. Más tarde confesó que le había votado, a González, en octubre de 1982. ¿No es para que el Majzén esté tranquilo? Digo, como el maestro Amorós, que todavía no ha hecho la evau/ebau quien mate en corto y por derecho y llegue al Gobierno, es más, añado, al que no hace la cruz, se lo lleva el diablo. Miguel de Unamuno dixit:

¡Pobre Satán, botado del escaño

del trono del Señor de las mercedes

tú que ablandar con lágrimas no puedes

el temple diamantino de tu daño.

Que no puedes llorar. Satán huraño,

preso del miedo único en las redes,

del miedo a la verdad, a que no cedes

pobre Satán, padre del desengaño!