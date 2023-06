Las luchas estudiantiles en Málaga fueron el germen del movimiento democrático en la sociedad

Felicito ante todo al Rectorado de la Universidad de Málaga por acoger en su sede la Jornada sobre Movimiento estudiantil y Memoria Democrática, pues no se puede hablar de aquellas luchas universitarias sin insertarlas en ésta.

Cuando hace años me puse a escribir sobre Málaga me llamó la atención el olvido programado de su propia historia que incluía no solo las luchas campesinas del siglo XIX y las luchas obreras de comienzos del siglo XX, sino también el desprecio hacia sus grandes intelectuales, artistas y escritores, desde Francisco Giner de los Ríos a Alberto Jiménez Fraud y desde Pablo Picasso a Emilio Prados. El franquismo se empleó a fondo en eliminar la tradición ilustrada de las clases alta y media, donde había fructificado una influyente masonería local, y en reprimir las organizaciones sindicales y políticas de izquierda. La Transición no se caracterizó por una ruptura en este terreno. Por el contrario, favoreció una amnesia colectiva del pasado. En el intento de no molestar a los poderes fácticos, se evitó la luz del conocimiento y se optó por la negra noche en la que todos los gatos son pardos. Sólo haré ahora unas breves reflexiones sobre el eje de la jornada. Creo que pueden ser útiles a las nuevas generaciones que no vivieron esos conflictivos años del final del franquismo y del comienzo de la Transición.

En primer lugar, el movimiento estudiantil malagueño recogió la antorcha de otras generaciones de universitarios españoles que en pleno franquismo se enfrentaron a la dictadura, primero en los años 50 y después a mediados de los 60, años estos que viví directamente en mi época de estudiante en la Universidad Complutense de Madrid.

Como es lógico, solo pudo iniciarse tal movimiento cuando se creó la Facultad de Económicas, dependiente de la Universidad de Granada, y más tarde el Colegio Universitario en un proceso administrativo que culminó con la creación de la propia Universidad de Málaga. Un motor de esas luchas fueron los estudiantes del Colegio Universitario donde destacaron, entre otros, Juan Gavilán, Jesús García Gallego, Alfredo Viñas y Tecla Lumbreras. Merece un recuerdo especial José Miguel Hermoso, muerto prematuramente. Dentro del movimiento democrático universitario ocuparon un lugar de vanguardia los estudiantes comunistas.

Aludiré en segundo lugar a la peculiaridad de la incipiente vida universitaria malagueña. En efecto, la precariedad del Colegio Universitario de Ciencias y Letras se evidenciaba en la inestabilidad de su profesorado, en su totalidad no numerarios, y en la escasez de medios, como por ejemplo en la carencia de una biblioteca digna de tal nombre. Unidos a las protestas de los PNN (Profesores No Numerarios) en todo el país, los profesores iniciamos una huelga en reivindicación de un contrato laboral. Después de una tensa disputa con el Rectorado de la Universidad de Granada y la Diputación Provincial de Málaga, logramos el primer contrato laboral en la historia de la universidad española. Como represalia, a un amplio grupo de compañeros se nos denegó la licencia para enseñar (la hasta entonces ignorada “venia docendi”, de origen eclesiástico): la solidaridad de nuestros alumnos, de los demás colegas y de otros sectores de la enseñanza impidió este despido masivo, aunque en mi caso fui degradado académicamente y mi plaza ocupada con urgencia por un oportunista teledirigido.

En tercer lugar, hay que situar las luchas estudiantiles en el contexto más amplio de la lucha por las libertades en todo el país. Ello se reflejaba sobre todo en las huelgas del movimiento obrero, encabezado por Comisiones Obreras. Pero el mundo de la cultura no fue ajeno a este movimiento democrático como lo demostró la huelga de actores y actrices, la constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes en las universidades y la renovación de los Colegios Profesionales. En el caso de Málaga, con una candidatura democrática de integración logramos la victoria electoral en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, lo que puso fin al dominio burocrático de los franquistas.

Por otra parte, hay que aludir a la vida ciudadana malagueña que se vio alterada por las asambleas, huelgas, encierros y manifestaciones de los universitarios. Por primera vez, la protesta antifranquista ocupaba las calles de la ciudad y daba un nuevo color a la desvaída vida pública. Desde nuestra lejana perspectiva, las luchas estudiantiles fueron el germen del movimiento democrático en amplios sectores sociales y el taller teórico-práctico en el que se formaron futuros dirigentes de izquierda.

Fiel a mis ideas y al digno legado de las luchas estudiantiles, no puedo terminar esta nota de merecido recuerdo sin un apunte crítico. Junto al indudable crecimiento económico y al imparable éxito turístico, observo con preocupación en Málaga estos peligros: una creciente desigualdad social; la multiplicación del colosalismo arquitectónico que con sus altas torres amenaza el paisaje urbano y reduce las zonas verdes; y una masiva proliferación de la hostelería mientras se mantienen el desdén hacia la agricultura y la falta de industrias. Los universitarios de ayer, hoy profesionales de todo tipo, y los estudiantes de ahora deben contribuir con generosidad a la consolidación de un desarrollo sostenible con justicia social, lejos del viejo elitismo y del imperante neoliberalismo.