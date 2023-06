Intenciones y recelos

Feijóo anuncia diez medidas que tomará nada más llegar al Gobierno. Todo español lleva dentro un seleccionador nacional y diez mandamientos. Suponemos que el primero será cobrar la piel del oso que está vendiendo antes de cazar. Ignoramos si la segunda va a ser cambiar el color de las cortinas de Moncloa. Dice Feijóo que será un gobernante previsible, lo cual no es nada original, dado que es una frase de Rajoy, que resultó ser lo más imprevisible del mundo: salió como nadie, por una moción de censura. El actual líder del PP expresó sus intenciones en un desayuno informativo, de esos en los que más vale ir desayunado porque el conferenciante se da pisto pero a ti te dan mal café.

Otra cuestión que anunció fue el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. O sea, se desbloqueará cuando sea presidente, ahora no merece la pena. Feijóo también se mostró partidario de tenerlo más pequeño. El suyo será un Gobierno con menos de los 22 ministerios actuales, dijo, aunque claro, ya veremos si Vox consiente con que se le despache con solo dos o tres carteras. En caso de ganar y necesitar a los de Abascal, que allá donde van quieren una vicepresidencia, los toros, Cultura y Agricultura.

Mientras Feijóo exponía su plan de Gobierno, Sánchez se iba donde Alsina a someterse a una entrevista fuera de su zona de confort. Siempre que se habla de zona de confort me imagino un sofá azul con muchos cojines. Las redes se llenaron de comentarios al respecto. Al respecto de la entrevista, no del sofá azul. Para unos, Alsina estuvo sagaz y hábil. Para otros, faltón. El periodista ha de ser incómodo para el gobernante aunque si es muy incómodo, el gobernante nunca va y el periodista entonces acaba entrevistando solo a gente con la que está de acuerdo. Y en la oposición. Es un mal de hoy en día éste. Un mal de nuestro dial y de nuestra vida pública. Alsina preguntó y repreguntó y esa es la gran virtud del entrevistador: repreguntar. Esa, y lograr vivir de hacer entrevistas.

No es mérito menor ser capaz de mantener la atención en una conversación-entrevista habiéndote levantado a las cuatro de la mañana. Yo en ese caso diría buenos días sin estar muy seguro de qué hora era y perdería la concentración cuando el entrevistado contestara. España está llegando a un punto en el que para desayunar has de aguantar un decálogo. Eso por no hablar del mal gusto de que ya se admita que decálogo pueden ser un conjunto de elementos que no necesariamente sean diez. Nos dan decálogo por liebre. Y se acentúan las ganas de preguntar.