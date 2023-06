VOX no se ha tomado la molestia de redactar programas específicos para cada localidad o comunidad autónoma en que se ha presentado. Se ha relatado algún caso chusco en que el programa genérico no se había adaptado bien al territorio y en alguna localidad del interior se hablaba, por ejemplo, de la gestión de las playas. Tampoco se ha manejado con la debida transparencia la cuestión esencial del contenido de los pactos PP-VOX, quizá porque lo tácito, en este caso, tiene más relevancia que lo explícito. Pero lo que se conoce de tales acuerdos nos devuelve a la España en blanco y negro, la España sometida.

Uno de los elementos comunes de todos los acuerdos PP-Vox es la supresión de la concejalía o conserjería de “igualdad” y su sustitución por la de “familia”, encargada de los asuntos relativos a la personas y a las familias. El cambio es sibilino pero profundo porque significa que la institución de que se trate defenderá en lo sucesivo un modelo canónico de familia, el patriarcal, cuanto más amplio mejor –entregar hijos a la comunidad es un servicio púbico bendecido por la Iglesia-, del que ha de quedar excluida cualquier contaminación. Las familias monoparentales -especialmente las de madres solteras- y las homosexuales son anomalías que, si no criminalizadas, han de ser al menos marginadas para que no cunda el ejemplo. La comunidad LGTBI ha de ser asimismo invisibilizada, sin perjuicio de seguir intentando “terapias de reconversión sexual” para tratar de curar a los gais de su “enfermedad” (o “vicio”, según las fuentes). Asimismo, ha de ser proscrita la educación sexual en las escuelas para que las impúberes canéforas no tengan ocasión de ver la gozosa diversidad del mundo ni de ser quienes son en realidad: los “desviados” han de ser disuadidos con la amenaza de la discriminación y el “bulling”. Naturalmente, el divorcio ha de ser desaconsejado y el aborto rigurosamente prohibido porque la mujer no es dueña de su cuerpo sino simple herramienta de no se sabe bien que trascendencia.

Esta visión heteropatriarcal de la familia, atribuye a cada miembro su rol, conforme a las bíblicas definiciones. El hombre es el personaje activo, que trabaja, guerrea y manda en el clan. La mujer es “el reposo del guerrero” y para eso ha de estar sometida al varón, quien lógicamente ha de mantener la disciplina rigurosamente para evitar les veleidades del “sexo débil”. El concepto de “género” y por lo tanto el de “violencia de género” son conceptos irreales ideados por intelectuales de masculinidad dudosa.

El otro elemento definitorio de la extrema derecha es el tecnológico, relacionado con el conservacionismo. El cambio climático sería una entelequia ideada por un lobby científico que ha hecho de la predicción del calentamiento global un medio de vida. Mediante este dogma inveraz, los oscuros poderes conservacionistas quieren modificar subrepticiamente los hábitos engendrados por el “verdadero” progreso. En alguna localidad gobernada por PP-Vox ya se ha anunciado que se reducirá la zona de bajas emisiones a la mínima expresión que permita la ley, que se eliminarán los carriles bici del centro de las ciudades, etc. Asimismo, los científicos que han formado este gran grupo de presión están intentando extender su dictadura marcando los “objetivos del milenio”, que pretenden, entre otras torpezas, acabar con la miseria y el hambre en el mundo, una evidente amenaza que producirá incómodos movimientos migratorios y pondrá en riesgo a los países estabilizados del Norte que no tenemos por qué alimentar a los vagos y maleantes del Sur, que pertenece además a otras razas. Estos chamanes malignos amparados por la ONU (un auténtico nido de rojos) han sido asimismo los inventores de las vacunas contra la COVID, fármacos ideados para provocar la docilidad de los ciudadanos y someterlos definitivamente.

Parece una broma pero es una cruda realidad. Esta España patética y oscura, la autárquica que alardeaba ante el mundo de ser ella misma, aunque bajo el dominio de un sanguinario dictador, es la que quieren restaurar los nostálgicos de aquella dictadura, tan cercanos a la exaltación de una raza pura y superior que por algo ha conseguido imponerse al resto de la humanidad.