Oro, sangre y humor de gran estilo

Por mucho que pensemos que el pasado hay que dejarlo atrás, lo malo es que si ha sido lo bastante intenso no se deja. Europa está construida sobre el más gigantesco cementerio de la historia humana, y aunque cada uno de sus pueblos haya contribuido a su manera, la aportación alemana ha sido particularmente atroz. Tras décadas de silencio (un pacto no tan distinto del urdido en la transición española), la memoria de esas atrocidades empieza a ser exhumada por los propios alemanes, y bien está, sobre todo cuando la ferocidad que muy justamente exhiba se permita alguna pincelada de humor. “Oro y sangre” (Netflix), es un soberbio filme con esos ingredientes, que exacerba la violencia hasta el gore pero deja que se filtre una sutil ironía, elevada al cielo en un final que versiona el Where have all the flowers gone?, de Pete Seeger, la más bella canción contra la guerra de la historia.