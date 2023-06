Ya ha llegado oficialmente el verano y los poetas se aprestan a recoger adjetivos para loarlo igual que los aceituneros recogen las olivas. Nos gustaría escribir que «de repente se ha hecho verano». Pero el verano nos lleva rondando mucho tiempo ya, con su sol poco piadoso, sus bañistas, la mar salá incitante y los helados de fresa que nos evocan la niñez, la adolescencia y hasta los veranos universitarios. Hay un ejecutivo que dormita en una hamaca soñando que le suena el móvil y un abuelo que teme la ruptura de la rutina escolar, la variación, y anarquización, de los horarios de sus nietos. Todo el mundo tiene un verano. Un verano en el recuerdo. Salvo si te has dedicado a no perder el tiempo, que entonces tendrás varios. No hacer nada deja buen recuerdo, por eso añoramos las largas tardes en la playa, el trasnoche y la mañana encamado de la tardía adolescencia. Un tipo de verano que va adquiriendo casi más solera y poso en la memoria que esos de hiperactividad turística: el museo como obligación, la excursión aborregada, el caminar con rumbo y la cena en el tres estrellas. Faltan pocos días para que se trencen amores de verano. Dos jóvenes en puntos opuestos del país convergerán en Marbella, Ibiza, Alcoy o Sitges y se jurarán uno de esos amores tan eternos como el propio verano. Las gambas que poblarán millones de paellas en miles de chiringuitos nacen ahora o nadan (¿las gambas nadan?) en esas aguas poco tempestuosas que contemplamos desde el balcón o a través de las redes sociales. Por cierto que no se explica uno la decadencia de las gambas con gabardina. Están por venir cientos de discusiones acerca de si la jibia y la sepia son lo mismo, conversación tal vez cuñadil, tras analizar la actualidad política, en ese chiringuito de manteles de papel, carajillo en vaso largo y oiga que hay en la cuenta tres cervezas de más.

Hay quien veranea en Istagram y quien no da noticia de dónde va mientras bebiendo mojitos contempla las fotos de (los pies y culos) de los demás, a remojo en calitas, piscinas de barrio, playas atestadas o dunas del sur. El verano es un género literario con sus protagonistas, como el Rodríguez, que si no existiera habría que inventarlo para las columnas periodísticas. Los botes de crema solares están siendo apilados en palés en dirección a las tiendecitas de los paseos marítimos, donde compraremos una toalla de urgencia para tumbar nuestra molicie breve, tasada y culpable. El verano es un estado. Ánimo.