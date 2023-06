El Barça echó por la vía rápida el telón de la temporada. Pasó por encima del actual campeón de Europa manteniendo el nivel de juego que mostraron frente a Unicaja en las semifinales. Y eso que parecía haberse pegado un tiro en el pie ellos mismos después de comunicar a Mirotic, su estrella y referente, que no continúa en el equipo. Las palancas y tal…

Pues Mirotic ha liderado a su equipo, ha jugado incluso mejor si cabe y han conseguido la victoria en la ACB jugando a un nivel impresionante. Lo mismo si hubiesen jugado a ese nivel en la Final Four de la Euroleague, hubiesen ganado ese título puesto que, posiblemente, nadie ha jugado en toda la temporada como el Barça de estas semifinales y final ACB.

No hay nada como verle las orejas al lobo. Y el lobo era el Unicaja. Los de Jasikevicius se vieron superados en los dos primeros partidos de semifinales. Tuvieron suerte de llevarse el primero pero el Unicaja les pasó por encima en el segundo. Fue entonces cuando dieron un paso adelante físico usando todo un arsenal de jugadores con los que no contaba para mucho su entrenador y, además, hicieron un baloncesto con una defensa buenísima y con unos porcentajes de acierto en ataque con los que superaron la defensa de los malagueños. Y también la del Real Madrid en la final.

Ese Madrid que logró clasificarse para la Final Four de la Euroleague en el quinto partido de su serie, después de remontar un dos a cero con el que se adelantó el Partizán de Obradovic. Cuando estaban con la soga al cuello, aparecieron los viejos rockeros Rudy, Llull y Chacho para liderar a su equipo y ganar tres partidos seguidos en esa serie, más la semifinal al Barcelona y la gran final contra Olympiacos. ¡Cinco victorias seguidas! Ellos tres fueron clave para que el Madrid del cuestionado durante toda la temporada Chus Mateo, se alzara con el título más importante del baloncesto Europeo. Pero a los rockeros no les duró la gasolina para aguantar a ese Barça tan físico en el tramo final de la liga.

Solo el Unicaja ha sido capaz de discutirle a este equipo blaugrana, siendo el único equipo que le ha ganado un partido en los play off de ACB, lo que le da un valor muy importante a lo logrado por los de Ibon Navarro esta temporada. Venir del fango más absoluto y acabar tercero en la liga es un gran logro. Si además recordamos que ganaron la Copa del Rey venciendo al campeón de liga, al campeón de la Euroleague y al Tenerife, creo que la nota de la temporada de los malagueños es de 10. Ahora, su mayor triunfo es, sin duda, llenar otra vez el Carpena.

Los Denver Nuggets son el mejor equipo del mundo puesto que han ganado la NBA, una NBA que cada año es más tostón en su fase de liga regular. Este año tampoco han logrado llamar la atención en sus play off, momento en el que los equipos se ponen las pilas. Pero no ha habido enfrentamientos bonitos e igualados como otros años. Quizás el Boston – Miami de final de conferencia ha podido ser el mejor de todos. Miami ganó la serie a Boston en el séptimo partido de una manera brillante pero nada pudieron hacer en la final de la NBA, en la que fueron superados con facilidad por los Denver de Jokic. El jugador balcánico lideró a su equipo consiguiendo el título de campeón del mundo. Resulta curioso que el mejor jugador de la liga más física del mundo sea un tipo lento y que no salta. Jokic ha demostrado que su músculo está en el cerebro y que conocer el juego y jugar bien sigue siendo más importante que jugar por encima del aro.

Ahora que todo ha acabado comienza el mercado de fichajes. A ver qué movimientos hay este verano, qué pasa con ese Barça que tiene que reducir el presupuesto de su plantilla para pagar los sueldos de sus jugadores de fútbol. Unicaja en esto nos va a aburrir porque su plan ha sido renovar a toda la plantilla. Ahora, cualquier movimiento que pase será imposible que supere a Baskonia anunciando que su entrenador no sigue para, unos días después, anunciar que lo dicho no se hace y que ahora Peñarroya sí que sigue siendo el entrenador. Pero ya sabéis que todo se queda eclipsado con ‘los veranos de Mbappé’. Se ve que este verano toca una nueva temporada de ese serial en el que cada día hay una noticia nueva.

Suele pasar que cuando se echa el telón de la temporada no se cierra del todo. Aún nos quedan los veranos de la selección. Y ahí están las chicas, luchando este fin de semana por las medallas en el campeonato de Europa. Después tomarán el relevo los chicos, que serán favoritos como actuales campeones de Europa para competir por los primeros puestos en el mundial que disputarán a finales de agosto. Bueno, y el Unicaja +35 de Pedro Ramírez, que también jugará el Mundial de esa categoría de veteranos en Argentina, liderados por Carlos Cabezas y Walter Herrmann. Si es que el que se aburre de baloncesto es porque quiere…