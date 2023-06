Ires y venires

El título de esta columna es irreverente con la gramática. Supongo que se trata de un tránsito hasta que me llegue la luz y mis letras decidan juntarse en mis adentros. Fuera está oscuro y el solsticio de verano está abriendo sus puertas como habitualmente, es decir, con un desasosiego atronador para todo el mundo, excepto para los petarderos impíos que con su algazara lanzagranadas martirizan a las inocentes mascotas, que terminan sobrecogidas por un estado de histeria insana. Tradicionalmente, esta noche, hasta los sordos recuperan su capacidad auditiva.

–¡Lázaro, levántate y oye...! –Y Lázaro oyó la noche de aquel 23 de junio...

A veces la inspiración se retrasa. Me refiero a la inspiración que aporta luz, no al primer tiempo del ejercicio de respirar.

–Toc, toc... –alguien llama a la puerta del hipocampo de mi cerebro.

–¿Quién llama? –pregunto.

–Soy François-Marie Arouet.

–¿Voltaire...? –repregunto.

–Afirmativo, soy Voltaire. Le traigo personalmente un pensamiento. No me fío de SEUR

Con la sangre helada le respondo:

–Pase, para usted la puerta de mi hipocampo cerebral siempre está abierta.

Y héteme aquí frente a un personaje con apariencia enfermiza y frágil, prototipo de una honestidad intelectual y de un coraje moral que lo diferenciaron de sus coetáneos, que con tono firme, sin titubear, me ha descerrajado:

–Prenez note: «El que no tiene toda la inteligencia de su edad, tiene toda su desgracia». Feliz noche de San Juan.

Y tal cual llegó se ha evanescido.

Yo aún permanezco ojiplático, intentado elaborar la escena para reponerme. ¿Sueño o magia? Acabo de compartir instante y espacio con alguien que supo mantener afiladas sus observaciones ya desde muy joven, lo que, dicho sea de paso, le valió el exilio y la cárcel en varios periodos de su vida. Un individuo que nunca aprendió a contener sus ideas que tanto tuvieron que ver con la Revolución francesa que él no llegó a vivir porque su muerte, como siempre en estos casos, fue más rápida. Por rápido que pensaran los grandes y las grandes a lo largo de la historia, la muerte siempre fue más rápida que todos ellos. Quizá se trate de un oculto rito metafísico que se activa con los que más aportan.

Se me antoja que el pensamiento de Voltaire hoy tiene todo que ver con el lamentable y complejo panorama político que los españoles nos hemos ganado a pulso, voto a voto y verso a verso, que diría el menor de los Machado. Y, conste, no me refiero al color de las banderas de cada cual sino a la impresentabilidad de los abanderados, que con sus actitudes se definen día a día, hora a hora, minuto a minuto, instante a instante, intervención a intervención...

Los ires y venires de nuestras tribus políticas nada tienen que ver con las idas y vueltas de Lope a sus soledades, porque a Lope para andar con él mismo le bastaban sus pensamientos. «A mis soledades voy, | de mis soledades vengo, | porque para andar conmigo | me bastan mis pensamientos», escribió el Fénix de los Ingenios.

Los ires y venires de nuestras tribus políticas son muletillas genéticamente perpetuadas en el desorden institucional, en el circo del todo vale y en los sacrosantos principios marxistas adaptados al mundo moderno, aquellos que Groucho expresó mediante la genialidad de «estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros».

El universo ciudadano, transitados ya los estadios previos de sorpresa, incredulidad, estupefacción, atimia... como último recurso se encuentra prisionero de sí mismo en un estado esperanzado que resuelve mediante el multilingüismo, especialmente en zonas residenciales como la Costa del sol. Alles ist gut, das ist endlich gut, tout est bien qui finit bien, all’s well that ends well, tutto è bene quel che finisce bene..., que en resumidas cuentas viene a contar que «bien está lo que bien acaba». Ese es el mantra esperanzado de la esperanza ciudadana.

Sin embargo, para los virtuosos mecánicos de la política moderna, entendida esta como el principal instrumento del progreso, del bienestar y de la felicidad del pueblo, el fin optimizado de sus desvelos políticos en el ejercicio de sus responsabilidades, curiosamente queda resumido en un escueto Happy end, que vete a saber lo que expresa... Cosa de la prevalencia del idioma inglés para según qué quehaceres en los ires y venires de la política moderna, supongo...

Fuera el petardeo insiste... Pobres mascotas.