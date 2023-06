Las generales lo condicionan todo

Más allá de lo que pase en la cita con las urnas del 23 de julio, Pedro Sánchez se ha ganado ya el título indiscutible de campeón de ‘efecto dominó’. Ya se verá si lo es también de ajedrez y su movimiento tenía el sentido que él creía. Independientemente de que consiga o no el efecto deseado, su convocatoria de elecciones generales no ha supuesto un mero anuncio sino un tsunami con consecuencias infinitas. Desde que horas después de las municipales del 28M Sánchez doblase su apuesta sobre el tablero de la política nacional, los comicios del 23J lo están condicionando todo. No sólo ha provocado los pasos a un lado de políticos que estaban en primerísima línea. O que algún partido se borrase del mapa mientras otros nacían para la ocasión y libraban contrarreloj un pulso con los trámites que exigía la Junta Electoral. Las elecciones venideras han influido, incluso, en las negociaciones que se llevaron a cabo para la constitución de ciertos ayuntamientos malagueños.

Es una de las razones que se esgrime en la izquierda malagueña para explicar que el PP haya accedido a varias alcaldías por el mero hecho de que el PSOE y la marca vinculada a IU no se hayan puesto de acuerdo. Es más, la izquierda le ha dejado abierta la compuerta a los populares en plazas especialmente ‘rojas’ como Humilladero o Archidona. Al mismo tiempo, salta a la vista que el centro-derecha ha sabido aprovechar la histórica enemistad entre socialistas y comunistas existente en zonas concretas del interior de la provincia. Pero tiene que haber algo más. Puede ser que entre los vecinos ideológicos no se hayan querido hacer excesivos regalos en vísperas de un nuevo duelo por un electorado común. Hasta se asegura que han quedado negociaciones abiertas y que, tras las elecciones generales, se seguirá la conversación por dónde se había dejado para desalojar a alcaldes recién estrenados del PP con alguna que otra moción de censura. Así serán las elecciones generales del 23J en Málaga: menos listas que en 2019 En este preciso instante, nadie está dando sus puntadas políticas sin hilo. En un plano diferente, llama la atención el modo en el que se ha materializado cierta premonición de la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. Seis días antes del estreno de la campaña nacional de su partido inspirada en la serie Verano Azul, Navarro comentó que no era algo «baladí» el hecho de que el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, encabezara la lista por esta provincia al Senado. Y, además, dio la pista de que esta localidad turística malagueña tendría un protagonismo extra a partir de ahora. No era fácil imaginar que sería por un spot de esas características. Por el escenario sentimental que invocan indirectamente esas imágenes. No iba a ser por la playa artificial madrileña en la que presentó la iniciativa audiovisual el portavoz de campaña del PP Borja Sémper. Precisamente, este político vasco andará por la capital malagueña el próximo 4 de julio y compartirá un desayuno informativo de Europa Press con el coordinador general de su partido, Elías Bendodo. En otoño, se ajustarán las cuentas y se pagarán las facturas que han dejado pendientes las elecciones municipales de mayo Ahora bien, en esa misma comparecencia en la que Patricia Navarro dijo lo de Nerja, Elías Bendodo salió a defender sin que nadie le preguntara la limitación de cargos institucionales -a uno por político- propuesta por Navarro para el PP de Málaga. La posible implantación de esta medida ha generado ciertas inquietudes en el municipio nerjeño ante la posibilidad de que su regidor, reelegido el 28M por una mayoría absoluta, tuviese que dejar de serlo para dedicarse únicamente a la Cámara Alta madrileña. Y la misma tesitura ha venido acechando al alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, igualmente reforzado por los comicios locales, aunque todo apunta a que continuará también como presidente de la Diputación de Málaga. En esta antesala del dominguero, atípico y democrático 23J, nada es casualidad. Está claro. Y, a veces, lo que trasciende ha sido maquinado tan milimétricamente que el laberinto de dobleces resulta agotador. Lo que un día significa una cosa aflora poco después -a la semana siguiente, por ejemplo- con una polisemia tan ambigua como maquiavélica. En el circo político malagueño, se está asistiendo estas últimas jornadas a una serie de escenificaciones que invitan a leer entre líneas y a no perder de vista determinados avisos. Las buenas intenciones, a las que obliga la inesperada convocatoria electoral, se diluirán después del verano. En otoño, se ajustarán las cuentas y se pagarán las facturas pendientes de las elecciones municipales de mayo. Ahora mismo, no está bonito hacerlo.