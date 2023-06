Lo que importa es hacer lo correcto en el momento en el que la vida nos presenta un desafío que te puede cambiar el curso de la vida. El problema es que nos importa más la cultura que el conocimiento. No existe caos en este mundo que no provenga de la incapacidad de percibir al otro. Aunque solo se puede construir desde el caos. Y ese caos en nosotros es el egoísmo. Y este se repara cuando comprendemos que el triunfo a largo plazo es asumir que es dando y no recibiendo, en el amplio sentido de la palabra, como se repara el mundo. Solo consentir recibir para poder dar supera al dar por el hecho de dar sin la pretensión de recibir nada a cambio. El equivalente a Dios en la tierra es un hombre libre. Libre del deseo egoísta de su ego. Al contrario que en todos los seres vivos, en el ser humano todo lo que no se da, nos hace daño. Las palabras son solo un envase. Solo si se pronuncian cargadas de alma será cuando construyan. Todo lo que vemos es autorreferencial: si ves a gente egoísta es porque tú lo eres. Sacrificio, etimológicamente, significa oficio sagrado. Por lo tanto, hacer un sacrificio no es algo doloroso. Según la cábala, Adán y Eva hablaban en hebreo. Entonces, ¿será que Dios les enseñó? ¿En qué lengua habla Dios? La razón por la que la gente busca la espiritualidad, es por huir del dolor. Nada atrae más a la negatividad que la persona que sufre. Y nada espanta más a esa negatividad que la persona que está alegre. La espiritualidad es el control de las emociones y la madurez de la misma. Somos esa inteligencia que es capaz de controlar las emociones y esta es el camino para la iluminación.