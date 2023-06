Inmigración. El lado humano

La inmigración es tema delicado, mucho y jugar con él o hacer política removiendo sentimientos poco nobles, no es otra cosa que exhibir principios que distan de los que se exponen como referente ideológico, cristiano o simplemente humano.

Los inmigrantes no salen de sus hogares y lugares, de su vida, abandonando todo, lo más querido, familia, amigos, entornos afectivos porque les mueva la ambición. El hambre, la salud, la vida, desnuda de calificativos, vivir y respirar en entornos de guerra y miseria, son las causas de echarse al mar, estafados por mafias que no se persiguen eficientemente y abandonados por gobiernos democráticos. Esperar y soñar con un trabajo mal pagado, tantas veces esclavista, pero suficiente para subsistir y enviar un poco de ilusión a sus casas es su objetivo y meta.

No. Con la inmigración no se puede bromear. Son seres humanos, nuestros hermanos si somos creyentes aunque muchos de estos últimos vean al prójimo solo cuando es de este primer mundo. Hipocresía y miseria ética.

Hemos gastado miles de euros la semana pasada en un intento de rescate de unos turistas millonarios que gastaron una fortuna en una excursión al fondo del mar para ver el Titanic. Bien está porque toda vida humana merece cualquier esfuerzo. Pero no sucede lo mismo cuando aparecen pateras y los medios son escasos, la llegada a puerto rechazada o son tiroteados en las fronteras. Será que la vida o la muerte mejor dicho, se cuantifican o será, lamentablemente, que la de los pobres vale menos como noticia, asumida como normal, que la de los turistas cuyo capricho es primera página para consumo de los que consumimos la miseria o la riqueza en un marco de diferencias que nos envilece.

No son los inmigrantes un número solo aceptable cuando conviene a la economía, meros recambios a la mano de obra más barata que no desean nuestros conciudadanos europeos. No son los inmigrantes de peor condición porque vienen de lugares lejanos, herencia del colonialismo y la corrupción alimentada desde aquí, con la tolerancia propia del interés crematístico más salvaje. Son seres humanos y por tanto con los mismos derechos que los demás.

Las fronteras son meros artificios, creaciones humanas tan recientes, como provisionales. Hace dos mil años nada era igual; ni siquiera hace cuarenta se parecía el mapa de Europa al actual. Todo esto es frágil y pasajero. No ser nacionalista –yo no lo soy-, no puede quedar reducido a exigir la unidad de una patria y no hacerlo del mundo, no exigir que a todos lleguen la solidaridad, la fraternidad y la igualdad. Los nacionalistas periféricos y los centralistas pecan de lo mismo; el peligro de los nacionalismos, de todos, lo expuso muy bien el cardenal Ratzinger antes de ser Papa y su oposición frontal al cristianismo, universal. Ser católico es serlo, no una mera pose o una elección marcada por convicciones contrarias a esta fe.

Una política en materia de inmigración es necesaria, pero una política que ponga en el centro al ser humano, no a la economía, no a las necesidades de los ricos, todos nosotros. Una política que acoja y una política que, en su caso, genere riqueza en sus lugares de origen, de verdad, no llevando empresas que exploten a aquellos pagando lo que aquí sería ilícito. Fomentar la educación, la salud, la vida y no como una limosna, sino como un derecho universal. Tienen derechos por su condición humana.

Los jóvenes que llegan aquí, sin recursos, solos y perdidos no son delincuentes, sino eso, jóvenes predispuestos a integrarse en un mundo soñado que debe cuidarles como haríamos con nuestros propios hijos. Ellos son hijos, aunque sus padres no estén sin culpa de nadie, a veces porque no podían alimentarlos.

Todo discurso que ponga la inmigración como objetivo a combatir merece para mí el más duro reproche. Igual todo discurso que diga lo contrario, pero actúe igual. Entre ambos nos movemos aunque queramos engañarnos quedándonos con la palabra.

No nos van quitar el pan, ni la seguridad, ni van a demoler nuestras costumbres hoy por hoy cambiadas o sustituidas por la fuerza de la moda, del consumismo. No nos duele ser americanos, pero exigimos a los africanos que sean españoles y castizos.

La delincuencia, cuando se produzca, hay que enfrentarla sin distinciones y, en su caso, legislando de manera eficaz. No es un problema de raza, sino de medios y de soluciones, las que se deban. Y los hay. Y nunca atribuyendo a un todo lo que es de un parte. No cometen delitos todos los que provienen de un lugar, sino algunos. Imputar a un pueblo o pueblos, religiones o colores lo que es privativo de algunos, es algo más que un error.

Tal vez estas palabras sean un desahogo inútil, pero debo decirlas ante el silencio por la muerte en las pateras que recorren el mar llenas de miseria y el despliegue millonario para el rescate de personas importantes, pero pocas en comparación con los que dejan su vida por buscar un mundo un poco mejor.

En estas elecciones pocos se atreverán a decir estas cosas, políticamente escasamente rentables. Vende más el miedo al pobre y diferente. Pero queda dicho.