Siempre he tenido la duda sobre el tan manido tema ciudadanos de primera y de segunda categoría, sanidad de primera y segunda, educación de primera y segunda , etc. Que realmente no es duda, sino hecho fehaciente. Hoy constato un hecho más, irrefutable, a las imágenes me remito: hay sequía de primera y sequía de segunda categorías. La primera no afecta a empresarios, ricos, ‘chaletazos’ con mega jardines y piscinas, edificios privados… La segunda afecta a los pueblecitos, aldehuelas, ciudadanos de a pie, paupérrimos jardincillos locales, mini agricultores, colegios, cafeterías, etc. Hoy, puedo ver como la trasnochada futura academia del Málaga, despilfarra el agua, agua de todos, en riegos y baldeos, agua que no sabemos de donde viene, (sospechas haylas) y por la que no rinden cuentas a nadie, Y si así fuera, estaríamos hablando de connivencia y beneplácito para el despilfarro de tan preciado elemento en unos secarrales donde no hay nada plantado, ya que lo que había ha sido destruido totalmente en aras del cemento, ladrillo y … sabe dios qué mas.

Las cartas se pueden enviar preferentemente mediante correo electrónico a la dirección lectores@laopiniondemalaga.es