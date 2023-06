Un nuevo mundo

Eso es lo que creen algunos analistas, tras la victoria del Manchester City en la Champions League 2023, porque avanzan que ese ‘nuevo mundo’ del fútbol, de equipos-Estados (tal y como le gusta llamar a Javier Tebas a esos a los que sostienen empresas que pertenecen a los gobiernos (como el City o el PSG) y de conglomerados financieros (fondos la mayoría de las veces) que van a dejar de lado al fútbol tal y como históricamente se conoce.

Esa idea viene reforzada, en Inglaterra, con las siete Premier que ha ganado el City en los últimos doce años, dejando unas migajas, o en Francia, con las que ha obtenido el PSG, nueve de las últimas once. Parecería ser claro y obvio, pero también el Bayern ha ganado todas las últimas once ligas alemanas o el reparto entre el Real Madrid y el FC Barcelona en esos once años, con tres y seis respectivamente, ‘dejando’ dos al Atlético de Madrid.

Por lo tanto, porque haya ganado una Champions un club-Estado, en toda la historia de la competición, no parece que pueda tomarse con un hecho objetivo que vaya a cambiar el mundo del fútbol. Sin embargo, sí que ha de tenerse en cuenta es el control al que ha de someterse a esas entidades que, de no hacerlo, podrían, eso sí, cambiar el fútbol ‘histórico’.

Se empezó con el famoso Fair Play Financiero, en la UEFA, y que luego se ha trasladado a las ligas nacionales y, en Inglaterra, esa última aldea que, a pesar de estar en manos de muchos de esos magnates o Estados, quiere volver a la esencia, además de las nuevas reglas que impiden ira a una Superliga, si se quiere estar en la Premier, también están al tanto de lo que puede dañar ese FPF.

Así, ya sabemos que el City está investigado, por una comisión independiente, por 115 cargos diversos que podrían ser contrarios a ese FPF, y eso desde el 2009 hasta el 2018. Esos cargos, que son muchos, habrán de ser estudiados con tranquilidad, y se dice que tardará la comisión al menos dos años para dar con un informe final.

Sé que parece mucho, pero se juega también casi todo aquí: ¿se ganó con dopaje financiero o no? ¿se rompieron las reglas económicas o no? Dejemos que se haga el trabajo. Por otro lado, el recién adquirido Newcastle, ahora en manos del Public Investment Fund de Arabia Saudí, que con ese nombre disfrazado es realmente parte del gobierno de ese país, ha cambiado, extrañamente a su principal patrocinador chino, Fun88, que le pagaba 6,5 millones de libras por temporada, por otro, amigo de los dueños y de esos mismos lares, pero ahora por 25 millones de libras anuales… Eso es saber negociar, aunque sea con tu propio dinero.

Y, claro está, la Premier ya ha solicitado una investigación, con el fin saber si esa multiplicación de los panes y los peces saudíes tiene algo que ver con una inversión no acorde con el FPF. Veremos qué da eso, pero es obvio que ese ‘nuevo mundo’va a tener que probar su buena fe económica, lo que evitará, esperemos, que el dinero lo sea todo en el fútbol.

