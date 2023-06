Los programas económicos son siempre una falacia. En realidad no hacen falta. El de Sánchez se llama Nadia Calviño y no le ha salido mal. El de Feijóo no tiene nombre aún, pero muy mal tendría que hacerlo para no pillar el rebufo de Nadia. Debería ficharla. Lo del millón de empleos es una apuesta de estilo, subiendo las de González y Sánchez, igual de falaces. Meter por el medio las nucleares marca diferencia, pero es un brindis al sol, pues nadie se meterá a ello tras el dinero tirado en hacer y desmontar Lemóniz (Vizcaya) y Valdecaballeros (Badajoz). En cuanto a bajar impuestos para ciertas rentas, el libreto pide que Feijóo empiece echando espantado las manos a la cabeza por la deuda y demorando reducir ingresos. El hombre se ha visto obligado a sacar un papel para cubrir el expediente, y vale, pero su programa electoral completo ya lo ha contado el primer día: «derogar a Sánchez».