Doble vida, vida doble, doblar la vida, vida doblada… pequeñas variaciones cambian el sentido. Maravillosa ingeniería mecánica léxica, combinas y recompones significados.

Ya terminaron las clases y tenemos las notas. Felicito a mis niños por el fruto de su esfuerzo, aunque me consta que muchas veces los frutos se resisten. No dejarse vencer es arduo aprendizaje que nos debe ocupar toda la vida.

Las personas somos como las palabras, con pequeñas variaciones cambiamos nuestro significado, personalidad. A veces no lo percibimos y otras es consciente. Así, podemos no saber leernos con comprensión. El esfuerzo y la lectura comprensiva están en declive y por eso somos ahora tan vulnerables como sociedad. Leer noticias, e incluso escucharlas, puede no derivar en entendimiento del relato, ni cabe ya esperar el esfuerzo de contrastarlas. Tenemos tanta información y tan sesgada, que abruma, cansa, fatiga… esto se agrava cuando compruebas que hay repeticiones de noticias (mezcladas con otras irrelevantes) como la insistencia, para que resulte impepinable, en la ejecución de la Torre rascacielos del Puerto (un pepino que no cabe en nuestro gazpacho) o como la subida salarial de alcalde y concejales del Ayuntamiento, aprobada por todos los grupos políticos, igual que las pasadas elecciones. Los políticos no quieren sufrir la subida de precios, pero las huelgas no paran... Bien, con cada periodo electoral de cualquier índole territorial, volvemos con las mismas noticias, los mismos errores: decir que vas a hacer y empezar a hacer lo que no has dicho.

Cualquier trabajo implica comprensión y esfuerzo, que puede tergiversar la ingeniería mecánica de las palabras, pues si no concuerdan con los hechos, dejan de tener sentido. Nuestros políticos deben poder leerse y reconocerse, tener sentido, porque el relato de la democracia nacional y europea pende de sus hilos.