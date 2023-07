¿Habla usted el noruego?

Era una pregunta bastante ingenua. Muy propia de aquel admirable país donde se había entronizado hacía ya mucho tiempo su propia versión del culto a la inteligencia y a la decencia cívicas. Casi nadie que no fuese noruego hablaba ese idioma. Por otra parte, la inmensa mayoría de los noruegos se defendía perfectamente bien en inglés. ‘Snakker De norsk?’ Esa frase estaba en la primera lección de mi algo desencuadernado libro de noruego: ‘Simplified Norwegian’, en aquella pundonorosa y ya veterana edición del Hugo’s. El venerable y londinense Instituto de Idiomas, con el que estaré eternamente en deuda de gratitud.

Ya tuve el privilegio de aprender el sueco cuando un servidor de ustedes era muy joven. Admito que el absorber otros idiomas se me daba entonces bastante bien. Como suele ocurrir en esas edades tempranas, en las que las neuronas del cerebro humano se encuentran en estado de gracia. Ambas lenguas – el sueco y el noruego – eran muy parecidas. Descubrí que podía leer sin problemas un periódico o una carta en noruego. Y que tampoco tenía grandes dificultades para entablar una conversación que no fuese demasiado compleja. Estaba encantado. Me di cuenta de que no me costaría mucho tiempo ni grandes esfuerzos añadir un idioma más a mi lista. Por supuesto, no se trataba de una forma casi indecorosa de narcisismo lingüístico. En realidad aprender idiomas era lo que más me apasionaba. Quizás porque en la España con apetencias imperiales de entonces no estaba muy bien visto el aprender otros idiomas. Parecía algo propio de gente desordenada e imprevisible. Casi de marginales o «andarríos», como una vez me dijeron en mi siempre añorada Sevilla, una de las ciudades más herméticas y hermosas de Europa. Menos abierta, eso sí, que mi amada Málaga natal, siempre con inquietas querencias de nuevos horizontes.

En realidad me apenaba que la gente de mi generación no se diera cuenta del poder inmenso que encerraban aquellas llaves destinadas a abrir puertas que nos permitían entrar en nuevos mundos. No era sólo la sensación casi mágica de hablar con otras palabras y otras musicalidades. ¡El poder, siempre deslumbrante, de la otreidad, que invocaba el maestro Sánchez Ferlosio! Entre otros tesoros, estaba allí el de poseer el don de navegar por la buena literatura sin intermediarios – algo limitado muchas veces en las pésimas traducciones de la época – sin olvidar otra importantísima llave: la que nos permitiría acceder entonces a textos que aquí estaban prohibidos por correosos censores imperiales.

Otra ventaja, secreta, de mis queridos idiomas, dentro de ese manojo de llaves mágicas, era la posibilidad de la evasión. Lo que no era cosa baladí. Otros mundos, otras latitudes del espíritu, otra aguja de marear, otras certezas y otras opciones. Todo al alcance de la mano. Sin tener que viajar. Otra utopía entonces para un joven en circunstancias familiares muy modestas, en la áspera navegación por la España de la posguerra. A veces creo que me convertí, sin darme cuenta, en un mejor ciudadano de mi propio país. Afortunadamente descubrí pronto que no temía el tener que afrontar cosas que podrían ser desagradables o injustas. Y jamás olvidaré el momento en que descubrí que tenía menos vendas sobre los ojos. Lo que me permitiría hasta el día de hoy el gozo de tener más claridad para contemplar la realidad: sin muletas ni lentes correctoras.

Entre los primeros escandinavos que llegaban a Málaga como turistas en aquella lejana e inolvidable época, predominaban los suecos. Después los finlandeses. Aunque a éstos los escandinavos de raíces germánicas (suecos, daneses, noruegos e islandeses) los consideraban generalmente unos parientes lejanos, instalados en una rama algo exótica de la gran familia nórdica.

Hice rápidamente buenos amigos entre aquellos visitantes venidos desde el otro extremo de la Europa nórdica. Buena gente. Me precedía mi inmerecida fama de poder defenderme bastante bien en un sueco con acentos de los barrios distinguidos de Estocolmo, aprendido oyendo a los locutores de la intrépida Sveriges Radio. Siempre bajo el sol centelleante de Málaga. Cuando por primera vez aterricé en el aeropuerto sueco de Arlanda y dije mi primer ‘God morgon’ al funcionario del control de fronteras, ya sobre tierra escandinava, fue muchos años después. En ese mismo viaje descubrí a Noruega. Oslo era una ciudad casi entrañablemente humilde, muy consciente de ser la prima venida del campo en ciudades deslumbrantes como Estocolmo o Copenhague. Me enamoré de ella. Sin titubeos. Los noruegos eran algo más tímidos que los suecos y quizás menos expresivos que los daneses. Eso sí. La mayoría eran más altos. Noruega me pareció un país extraordinariamente hermoso, ademas de amable. Las islas y los lagos y los bosques que rodeaban a Oslo eran espectaculares, ungidos por una belleza suave e inocente. Me sentí orgulloso de haber llegado allí con la capacidad de contestar afirmativamente si alguien me lo hubiera preguntado... ‘Snakker De norsk?’ ¿Habla usted el noruego?