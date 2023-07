Para establecer una fotografía de la situación económica actual de la provincia de Málaga, podemos recurrir a tres conceptos principales: datos, previsiones y percepciones. Y en el caso concreto de la hostelería, los factores básicos de análisis son también tres: empleo, facturación y rentabilidad. Pueden parecer pocos, pero encierran en sí toda la potencialidad de un motor económico sin el que la provincia de Málaga en su conjunto, simplemente, no sería lo que es; y tampoco podría, con seguridad, haber llegado a las actuales cotas de desarrollo turístico, consecución de infraestructuras, excelencia en la formación o imagen de marca mundialmente conocida y reconocida. Si nos ceñimos al empleo, que acaso sea la aportación más importante que pueda hacer la hostelería, vemos que desde que comenzó el actual ejercicio se han batido mes tras mes, de manera sistemática, los récords de contratación logrados en el que hasta ahora había sido el mejor año en este concepto de la historia: 2019. No ha sido fácil, después de una pandemia que ha hecho tambalearse los cimientos económicos de todos los países del mundo, recuperarse de esta manera. Pero con esfuerzo e iniciativa empresarial se ha conseguido. Si nada inesperado sucede –y no tiene por qué suceder–, el turismo superará en julio y agosto por vez primera los 110.000 contratados en la provincia de Málaga, un hito que valorar y reivindicar.

Conocida la capacidad de la hostelería de crear empleo, por tanto, prevemos para lo que queda de 2023 unos números nunca conocidos hasta ahora en la Costa del Sol. Y sabido además que la hostelería representa más del 70% del peso específico del sector turístico, podemos concluir que estamos ante una temporada alta, con seguridad, histórica, por más que existan, porque existen, algunas incertidumbres en torno al comportamiento de las reservas que se realizan con antelación; y que nos obligan a estar muy atentos al comportamiento del mercado para, con la ayuda de las instituciones, tratar de corregir dichas incertidumbres con trabajo de planificación y promoción. A nadie escapa, obviamente, que existen amenazas como ésta y también más generales, como la evolución de los tipos de interés, cuya subida constante –y que va a ser prolongada en el tiempo, según ha anunciado recientemente el BCE–, retrae el consumo y puede influir negativamente de manera directa en el gasto medio del turista y, como consecuencia, en los balances de las empresas. La subida de los precios de las materias primas, de la energía y de los carburantes, que llevamos ya soportando, aunque con altibajos, demasiados meses, ha modificado la estructura de rentabilidad empresarial, hasta el punto de que en estos momentos este concepto tan fundamental está absolutamente en entredicho. Aún estamos en valores por debajo de lo adecuado, que deben ser subsanados con la actividad en esta temporada alta. La aportación del turismo al producto interior bruto de la provincia de Málaga está por encima del 7%, y si sumamos toda la industria auxiliar, los porcentajes superan de largo los dos dígitos. No se puede tratar con ligereza la absoluta necesidad de que las empresas alcancen umbrales de rentabilidad que les permitan continuar con su fenomenal aportación a la economía local; y eso es algo que las instituciones deben tener muy claro en los campos en los que su aportación es decisiva: la planificación económica, la promoción y la formación de los futuros profesionales. Tras el shock de la pandemia, la hostelería ha cumplido con creces su parte del contrato social, anteponiendo la creación de empleo a la rentabilidad empresarial. Además, la reforma laboral ha permitido la mejora de la contratación, aunque con un encarecimiento de la misma. Quiere esto decir que el empleo es sin duda, un argumento principal de la hostelería en particular y en el sector turístico en general acerca de su potencialidad y aportación a la economía provincial. Y si hablamos de la facturación, nos manejamos en un entorno de un 2% de incremento en relación a 2019, año con el que aún nos comparamos por haber sido el último antes de la pandemia, lo que sin duda es un número positivo, pero que entra en discusión cuando nos fijamos, de nuevo, en las rentabilidades empresariales. Y no hay que olvidar que el gran reto al que nos enfrentamos todos, no ya sólo como sector hostelero o turístico, sino como sociedad, es la educación, en un primer término, y la formación de los futuros profesionales en un segundo, a los que tenemos que seducir y convencer de que el turismo es una industria principal de nuestra tierra y por tanto se puede hacer una exitosa carrera profesional. El convenio colectivo de la provincia de Málaga está entre los cuatro mejores de España. Somos un sector atractivo pero tenemos que serlo más; y sabemos que aportamos una parte fundamental del corpus económico malagueño que nos permite estar a la vanguardia de Andalucía y España en una actividad clave que debemos cuidar, proteger y cultivar entre todos.