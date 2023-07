De los magnolios del Prado a la higuera del Picasso

El intenso olor de las magnolias, que serían colocadas en copas de cristal y jarrones de plata, recogidas con largas cañas, de las ramas que competían en altura con las de los nogales a los que había que trepar para coger nueces y la empalagosa dulzura caliente de los higos robados al caer la tarde van unidos al recuerdo de una infancia feliz. Cuando todo parecía indicar que la vida sería una sucesión ininterrumpida de estancias en Arcadia. El paso de los años nos enseñó que los sueños no son más que el desengaño y la decepción que la realidad – suponiendo que esta exista – consigue transformar la piel tersa, joven, limpia y pura de un torso adolescente de un San Juan de Guido Reni, que, con el pudor propio de la belleza juvenil cubren sus genitales con paños de pureza, en la barriga flotante, blanda y sebosa, casi pútrida, de unos viejos amantes en la obra de Lucien Freud, que impúdicamente descubren sus agonizantes sexos con el exhibicionismo de la senectud.

El carro triunfal de Neptuno parece partir en dos la contemplación de la vida – que no otra cosa es el arte – desde el desasosiego que la magnífica exposición de Freud en el Thyssen de Madrid provoca en el ánimo agobiado del espectador, que siente la necesidad de sentarse un rato en un banco del jardín para recuperar el aliento, hasta la alegría de vivir y la gozosa exaltación de la belleza que la deslumbrante muestra de Reni exhibe en el Prado. Pocas veces en la vida se nos ha dado la ocasión de contemplar dos visiones contrapuestas del vivir y del morir, separadas por cien metros de ancha avenida ilustrada, pero también por siglos, por religiones por creencias, o increencias, por formas de vida, por culturas, por mares, por vientos y por soles. La serenidad de la belleza clásica, que es la misma que orgullosamente exhibe el mejor escorzo de la historia de la escultura en el torso arqueado del Perseo de Cellini en la Loggia dei Lanzi en Florencia, aunque exhiba en sus manos una espada ensangrentada y la cabeza decapitada de Medusa, frente a la infinita tristeza de los ojos de una amante despechada del expresionismo alemán, o los cuerpos sudorosos y deslavazados de dos personas mayores adormecidas entre las sabanas arrugadas como la piel de los amantes en una cama deshecha, o los trapos sucios que suelen cubrir un viejo sofá de una casa que no es un hogar . El Cristo crucificado de Guido Reni que enlaza con el de Velázquez, ambos apolíneos, limpios de sangre, casi sin mostrar dolor en sus rostros, o la pureza celestial de la Inmaculada de Reni junto a la de del Escorial de Murillo. La increíble belleza de Hipómenes y Atalanta, que parecen ensayar una escena de un ballet nunca coreografiado en la que se mezclan el mundo mitológico y la explosión barroca de la Contrarreforma, que en su doble versión de Capodimonte y el Prado, crean uno de los más sublimes momentos de la historia del mejor museo de pintura del mundo. Es por ello que la colección española de la Frick Collection, que en Nueva York aparece deslumbrante, en Madrid, situada junto a la gran sala de Velázquez, aparece como una sala más de las que los turistas recorren sonámbulos y sin rumbo, apabullados e insensibles al mareo que tanta grandeza provoca. Felipe IV en Fraga no despierta en Madrid, rodeado de sí mismo y de su grandeza familiar, el mismo asombro que en la soledad de la Quinta Avenida tan ajena.

Guido Reni, tanto tiempo en el olvido, no solo canta, como Walt Whitman, la belleza humana de la juventud con la elegancia de la desnudez altiva de la atlética piel lechosa, glorificada hasta la saciedad en las flechas que atraviesan el cuerpo de Sebastián, o el David de Caravaggio, que muestra impasible la cabeza decapitada de Goliat, sino también la digna serenidad de la vejez en las cabezas patricias de San Pedro y San Pablo. La forma adecuada al fondo. El continente adecuado al contenido. Hay mucho Roger Scruton en esta muestra, confirmación rotunda de la posibilidad de alcanzar la visión beatifica y sagrada, de lo inmanente, de lo trascendente, de la ascensión a otros niveles superiores a través de la belleza que produce la glorificación del cuerpo humano.

Terrible escena del cuadro de Freud – por algo era hijo de su padre – en el que la madre aparece sentada en un sillón de cuero, mientras una de las amantes yace tumbada en el diván psicoanalítico. Ellas nunca se conocieron, nunca estuvieron juntas, nunca intercambiaron un gesto, pero aquí aparecen como los personajes del eterno drama entre la madre del hombre y la amante mujer nunca valorada, ni merecida, ni estimada. El problema del varón y la madre nunca resuelto. Y manos gigantescas apoyadas en rodillas de grandes magnates, que portan trajes de elegantes sastres de Saville Row, que se asemejan a pulpos, a garras aprestadas a atrapar a los incautos, a animales también mitológicos, que presentan rostros atormentados y miserables en su aparente grandeza. Hasta Hockney aparece como un anciano triste y solitario sobre un fondo de indefinido color, sin rastro de la alegría del vivir en la soleada California de piscinas de transparentes azules y grandes chapuzones.

En este recorrido por lo mejor que ahora se exhibe en España y que tiene como línea argumental al ser humano desde sus diferentes momentos vitales y puntos de vista opuestos, el también muchos años menospreciado Herrera el Mozo aparece como un brillante y lúcido escenógrafo que prepara la bellísima puesta en escena de una obra de Vélez de Guevara sobre los celos, por encargo de la reina Mariana de Austria y que debería ser motivo de estudio profundo para todos esos directores artísticos de la actualidad, que destrozan Tosca, o cualquier obra que se les ponga a tiro, llenando el escenario de cubos en penumbra y vistiendo de nazis a los personajes, porque hasta ahí llega su imaginación. El disparatado cultivo del feísmo, que domina la escena hoy en día, por la incapacidad que provoca el desconocimiento y el incontenible afán por aparecer «modernos» olvidando las nucleares elementalidades intocables. No se puede admitir un catálogo de indiscutible belleza exterior de una gran exposición, que encierre un desastroso interior de márgenes ahogados, alta densidad de texto, fotos partidas en dos páginas, salto de línea y sangría de primera línea simultáneamente, el folio de la numeración pegado a la caja del texto, última línea de un párrafo con una sola palabra, márgenes inexistentes... Todo en una inmadura confusión de la modernidad con saltarse a la torera – con perdón –las reglas de estilo. Así no se hacen las cosas.

Las cosas hay que hacerlas con el rigor y la firmeza de Carmen Gimenez en ‘Picasso. Materia y forma’, patrocinada por la Fundacion Unicaja, que dicta una lección magistral sin palabras. Solo hechos llevados a cabo con la absoluta libertad que otorga el conocimiento. Hagan una visita a ella en solitario. Paredes blancas, suelo blanco, peanas blancas, velo blanco en el techo para conseguir una luz cenital. Blanco inmaculado contra el que resaltan el negro del bronce y el hierro de las obras y hasta la sombra de los visitantes, que se transforman en actores. Sin vinilos. Exentas las figuras en su materialidad y su forma. Libertad para deambular entre la Dama oferente, los Bañistas, el Guerrero, la Mujer encinta, cuya espalda parece como florecida como el brazo de Flora en la Primavera de Botticelli, el Cráneo tan Ensor, que parece llegado de la Isla de los Muertos para encajar en el casco del guerrero de la tumba descubierta en la calle Jinete. La síntesis de la visión del ser humano a lo largo de la Historia, que recoge todo lo anterior desde los siglos de las diosas ibéricas, o fenicias, o las vírgenes románicas. A veces las obras se mimetizan con los visitantes, se crea una atmosfera de irrealidad, como de espejismo en el que uno no sabe bien quien es cada cual en una pura ensoñación en el silencio que la hermosa desnudez de la simplicidad siempre provoca.

En el exterior la plaza cúbica, la higuera metafísica, la farola de hierro negro sobre la cal blanquísima, el juego de sombras geométricas sobre el pavimento enchinado y la luz deslumbrante de Málaga en verano en la calle marquesa de Moya continúan la muestra al aire libre del sur. A veces la vida puede ser muy hermosa.