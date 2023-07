No pudo ser. La Expo 2027 se fue a Belgrado. Esta eventualidad, que Málaga no ganara el concurso, entraba dentro de las posibilidades, a pesar de la calidad del proyecto de candidatura que se presentaba. Por tanto, nada que reprochar. Sería un error buscar ahora algún responsable de lo ocurrido. Si de algo ha servido este proyecto es para unir a las tres administraciones, a organizaciones empresariales y sindicales, a la sociedad civil y ha contado con pleno apoyo de la ciudadanía. Este es un patrimonio o capital que no debemos perder si queremos dar un salto para lograr una ciudad y una provincia equilibrada en lo económico, sostenible medioambientalmente y con la justicia social como piedra angular.

La Organización Internación del Trabajo, órgano tripartito de Naciones Unidas, acaba de aprobar, en su 111 reunión, un informe sobre la ‘Promoción de la Justicia Social’ donde se consideran las medidas que tendrán que tomar la OIT, los gobiernos y las organizaciones empresariales y sindicales para responder a las desigualdades mediante un trabajo decente, poniendo de relieve las oportunidades estratégicas que existen, tanto a nivel nacional como internacional, para impulsar un enfoque basado en los derechos y centrado en las personas, mediante una actuación interinstitucional integrada. Más allá del imperativo moral que implicaría evaluar nuestra provincia como justa (o injusta), UGT entiende que, la justicia social aporta cohesión no sólo en nuestra sociedad sino también en la economía. Un nivel de vida adecuado, con oportunidades de empleo y con salarios que permita llevar una vida digna, aporta un plus a la economía y tiene un retorno inmediato, en cuanto que nuestro sistema productivo está claramente desequilibrado y basado mayoritariamente en el sector servicios, que aporta un peso muy importante en el PIB de la economía malagueña. Sin olvidar que el sector motor en esta área sigue siendo el turismo y, por tanto, dependemos también de la economía nacional e internacional para que vengan un mayor número de visitantes. Si mejora la calidad del empleo, los salarios y decrece la inflación, habrá mayor consumo privado. A pesar del escenario socioeconómico internacional post pandemia, de la crisis generada por la guerra en Ucrania y su fuerte impacto en los precios de carburantes, energía, y una desbocada inflación, las medidas tomadas por el Gobierno de España y su intervención para atajar los problemas que lastraban la economía nos ha llevado a un escenario de crecimiento sostenido, a unos niveles de cotizantes a la seguridad social nunca vistos y a una reducción de empleo históricos, lo que ha beneficiado a Málaga. La inflación ha sido y es uno de los problemas económicos más relevantes. Lo que comenzó con un descontrolado pero puntual precio de la energía, ha terminado siendo un problema estructural en el conjunto de la economía española. Las empresas trasladaron el incremento de los costes energéticos al precio de venta de sus productos para mantener, e incluso aumentar, sus márgenes de beneficio, concluyendo en el coste de la cesta de la compra. Un problema que se ha extendido y agravado con los llamados efectos de segunda ronda sobre la inflación. Los salarios lejos de incrementarse, en ausencia de un acuerdo nacional que sirviera de referencia para la negociación colectiva, fue utilizado como mecanismo de contención, lo que ha repercutido gravemente en el poder adquisitivo de la clase trabajadora y, de forma más dramática, en los hogares más vulnerables. A pesar del reciente acuerdo entre patronal y sindicatos, España es el país de la eurozona donde más cayó el salario real en 2022. La situación para las familias sigue siendo difícil por la pérdida de poder adquisitivo y el agravante de la elevación de los tipos de interés de sus hipotecas que hacen muy complicado llegar a fin de mes. De todo ello dependerá, en opinión de la UGT, mantener el dinamismo en nuestra economía malagueña. Por otro lado, y volviendo a la capacidad de entendimiento entre las diferentes administraciones, el Parque Tecnológico es un ejemplo de trabajo compartido y de planificación estratégica para aportar un cambio o reequilibrio en el modelo productivo. La inversión extranjera y la implantación en Málaga de empresas tecnológicas de primer nivel ha destapado uno de nuestros grandes déficits, la formación en áreas tecnológicas en los diferentes niveles. Un problema que requiere mayor inversión en la Universidad y en la Formación Profesional. El futuro de Málaga debe pasar por la cohesión y la sostenibilidad social y medioambiental debiendo encontrarse en el centro del diseño y de la inversión pública y privada. Este es el gran desafío. Cometeríamos un error imperdonable e hipotecaríamos el futuro de las nuevas generaciones si gentrificamos los espacios urbanos o lo que es peor aún, si dividimos social y económicamente a «las tres Málaga», interior, costa y capital. Ha llegado la hora de Málaga. De la mejora en las inversiones, del despliegue de fondos europeos, de la mejora de infraestructuras hídricas y de movilidad, del aumento de las exportaciones y de la consolidación de las mejoras en el mercado de trabajo que ha traído la Reforma Laboral. Todo ello debe ser una oportunidad que no debemos dejar pasar y por ello, hay que seguir insistiendo que el proyecto realizado para la Expo 2027 en los que se refiere a inversiones sea retomado, readaptado y puesto en funcionamiento a la mayor brevedad.