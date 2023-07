Wagner enfila Madrid

Pues la mañana amaneció soleada, pero las playas más sucias no podían estar. Un mar de basura, solo 34.740 kilos, el doble que el pasado año, y es que Málaga crece, el sentido en el que progresa ya es otra cosa. Pero debía tratarse de una minoría. Sin embargo, no nos habíamos alzado con la expo de marras, y mira que mi alcalde se lo ha currado, pero ya se sabe que los movimientos geopolíticos son lo que son, algo así como el grupo Wagner que da un golpe de Estado y se da la vuelta, me suena a otro de por aquí.

Ahora, la pregunta es ¿cómo Emilio Gutiérrez Caba osa meterse con el consejero de Vox en la Comunidad Valenciana porque haya sido torero?, ¡qué clasismo más rancio!, ¿y con Corcuera, que fue ministro y electricista, no?, pero ¿tú, qué sabes de toros, Emilio?, y eso que eres del mundo del espectáculo, ¡qué bochorno! Si de lo bueno que dijo Ortega y Gasset es que para entender España había que ir a los toros... No te digo nada de García Lorca, Picasso, Hemingway o Miguel Hernández. Toma, te regalo unas orejas así de grandes para que te las pongas. Y eso que Rubén Manso ha dicho una verdad como un piano, que cometer una injusticia es peor que sufrirla. Lo dijo, claro, tras haber sido diputado por Málaga y desaparecer ahora de las listas de Vox. Y es que no solo Stalin gustaba de las purgas, desde luego. Por eso en Tenerife, cascada de dimisiones. Leña al mono hasta que hable inglés. Otra cosa es que la Audiencia de Sevilla suspenda la pena de prisión de Griñán a causa de su cáncer. Se dirá que no todos somos iguales ante la ley, claro que no, en una democracia un hombre gravemente enfermo -y es verdad que lo está, según lo firman los peritos- no es igual a uno sano, y tiene su protección legal, como lo afirma el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y si hay trampa que se diga cuál y pene el fullero. ¿No hubo encarnizamiento con Zaplana?, ¿hacemos lo mismo ahora? Pero no hablamos de estas cosas la pasada semana en el II Congreso Jurídico Internacional Portuario. Fue en el coqueto Instituto de Estudios de Carlos Rubio y organizó el sarao el incansable Alejandro Hernández del Castillo, que aparte de abogado del Estado en excedencia sabe de la mar salada. Y en un aparte me comentan que solo hay una cosa más larga que un gasoducto intercontinental, el tiempo que transcurre hasta que se construye, lo digo por el EastMed, que dará que hablar, están avisados. Bueno, también conversamos, en la noche congresual de Kaleidos, del nuevo invento de los globalistas, la ciudad de los 15 minutos, de la que predican que tendremos todo a mano, mejor sería decir que nos tendrán en su mano, orwellianamente hablando, el panóptico de Bentham, algo así. La conversación de la semana, más allá de Guardiola, es que el PP votó más con el PSOE que con Vox en la legislatura -los dos grandullones coincidieron un 42 por ciento, mientras que populares y Vox lo hicieron un 38 por ciento-, y es que le gusta más al primero esta compañía porque le han advertido que no se junte con los otros si quiere el certificado de demócrata, y aún así…. Pero también es verdad que los socialistas y Bildu se posicionaron juntos en el 49 por ciento de las veces, lo que es un relato de terror. Ya lo decía Rafael el Gallo, lleno de sabiduría, «clásico es lo que no se pué hacé mejón y perfecto es lo que está arrematao». Para decirlo todo, en el restaurante Aire -Avenida de Príes-, pequeño, bien servidos y de cocina rica, hablamos del dilema de disparar o no disparar, a propósito del incidente policial de Andújar. Yo creo que todo dependerá de en qué bando estés, si en el de la ley de la selva o en el otro. Esa es la cuestión shakesperiana que afecta nada menos que a nuestra salvación. Quevedo lo había dejado claro: Ya llena de sí solo la litera Matón, que apenas anteayer hacía (flaco y magro malsín) sombra, y cabía, sobrando sitio, en una ratonera. Hoy, mal introducida con la esfera su casa, al sol los pasos le desvía, y es tropezón de estrellas; y algún día, si fuera más capaz, pocilga fuera.