Políticas veraniegas (I)

Llueve tinto de verano sobre la cambiante barra de La Bodeguilla. Ya es una realidad el traslado imaginario que cada año ejecuta ‘El tabernero’ por estas fechas. De repente, la montaña queda lejos y el mar explota en el horizonte. Hay ganas de chiringuito pero, esta vez, el descanso es una entelequia. La política no lo permite. Si en julio de 2022 se hacía inventario de las facturas estivales que el resultado de las elecciones andaluzas le estaba pasando a todos los partidos políticos, ahora se acumula el trabajo con tarea doble. El anfitrión pone orden y le pide a ‘Paco el patriota’ que no compare la vecina inmensidad azul con el tono adquirido por el mapa político de la provincia malagueña, tras el 28-M. Esta tertulia es de los escasos microcosmos en los que no se mira con pereza a las elecciones generales del 23 de julio. Mientras, los abonados al socialismo - ‘El pensador’ y ‘El cultureta’, sobre todo- piden que se hable más de las movidas internas del PP de Málaga. Según ellos, también existen en la sucursal malagueña de ‘la gaviota’, aunque se llevan de forma más soterrada que en el siempre ‘exhibicionista’ PSOE. Ponen como ejemplo la limitación de cargos ordenada por el barón andaluz, Juanma Moreno. Y, en concreto, por el ‘efecto dominó’ que, tras los comicios nacionales, podría tener sobre el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, o el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, que con mucha probabilidad resultará elegido senador el 23J. «No se debe llegar a una situación límite en fechas tan delicadas, estas ciudades son pueblos grandes y quienes han votado a ‘la persona’ no entenderían que, escasos meses después, ellos dejen de ser los regidores», desliza ‘Paco el patriota’ con una autocrítica que no acostumbra a cultivar. Como de costumbre, ‘El italiano’ impone un radical cambio de tercio y lamenta que las cuestiones burocráticas de su nacionalidad le impedirán votar en las generales, aunque en las recientes municipales sí que pudo hacerlo. En cambio, ‘Rosa la naranja’ enmudece, tal y como ha hecho su añorado Ciudadanos, respecto al adelanto electoral. Y, luego, se comentan algunos de los ‘momentazos’ que arrastra la política local.

La Expo de la confrontación Si el verano es ya de por sí proclive a los debates paralelos, la cercanía del 23J multiplica los combates con cualquier caldo de cultivo como materia prima. La candidatura fallida de Málaga ha derivado en la Exposición Nacional de la Confrontación Política. Ha sido una muestra más del panorama que se eternizará hasta la cita con las urnas. Y ha evidenciado que el ‘cuerpo a cuerpo’ entre el PP y el PSOE aspira a ser una saga con más entregas que las películas de Rocky Balboa. Esta vez, y no es la primera, la mecha terminó de encenderla el coordinador general del PP, Elías Bendodo, al reprocharle al Gobierno central que no apoyó el proyecto de la capital malagueña lo suficiente. A veces, su oratoria parece responder al título de cierta canción de un añorado rockero sevillano, Silvio: ‘Vengo buscando pelea’. Y, de hecho, suele encontrarla. Hasta Juan Espadas entra al trapo si es necesario. El fichaje exprés La dimisión de Inmaculada Jabato como concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga resultó, cuando menos, sorprendente. Esta periodista jubilada fue el único fichaje sonado del líder del PSOE, Dani Pérez, para su lista electoral y en la antesala del 28M fue tratada como tal. Incluso, ella tuvo bastante protagonismo en sendos mítines de Pedro Sánchez celebrados en el Hotel NH de Málaga. Sin embargo, ha terminado marchándose diez días después de su toma de posesión como edil. Jabato ha sido la concejala exprés. Y eso que en el pleno de constitución de la corporación derrochó alegría por encima de la media, como si estuviera disfrutando especialmente del inicio de una nueva etapa.