Nos acabamos de enterar que el FC Barcelona no tiene, según los dos inspectores disciplinarios de la UEFA que han revisado, durante casi tres meses, toda la información sobre el caso Negreira, culpa alguna. Así que, su informe ha versado sobre la inocencia del club catalán. Ahora, en los próximos diez días, el Comité de Apelación uefesco va a dirimir si le da seguimiento al caso o lo archiva.

Se va a apelación directamente, ya que existe esa posibilidad reglamentaria y se ahorra el primer paso del comité de disciplina y ética. Lo normal, si es que esto existe, será que ahí arriba sigan el informe de los inspectores y el Barça acabe bien y jugando la Liga de Campeones. Aunque, es bien cierto que el comité podría sancionar si entiende que hay responsabilidad de los culés.

Pero, siendo práctico, si en diez días tienen que revisar lo que han tardado tres meses, poco o nada me creo que lo vayan a cambiar. Ahora, las voces se han alzado, y bien alto, sobre esta situación y se ven poderes ocultos y trampas varias en lo que han decidido los inspectores. Sin embargo, conociéndolos, no me lo creo ni de lejos. Estas personas, que están mal pagadas, lo hacen por amor al deporte y son independientes de la UEFA.

El que lleva más tiempo está casi desde hace 20 años y no va a echar su carrera a la basura. Estoy seguro, ha juzgado o inspeccionado con criterio. No obstante lo que digo, existe otro asunto que se ha llevado a otros inspectores y, éstos sí han determinado que el CA Osasuna no debería ser elegible para la próxima Conference League.

Y, es obvio, se ha trazado un paralelismo entre los dos casos, donde el poderoso es protegido y el de menor rango deportivo y económico es dinamitado legalmente. Pues bien, ya dije que no me parecía que el Barcelona fuera a ser sancionado, teniendo en cuenta la reglamentación del máximo organismo del fútbol europeo. Asimismo, en lo que respecta al Osasuna, mantengo el mismo criterio: no debería ser sancionado con su expulsión. Me explico: sobre el Barcelona los argumentos legales disciplinarios que podrían llevarla fuera de la Champions siempre han sido flojos, aunque veremos si el devenir de la justicia española castiga al club culé y, en unos años, el bumerán vuelve y, ahí sí, pueda tener una sanción en UEFA.

Pero, en lo que nos ocupa del Osasuna, la justicia española ya juzgó de tal manera que consideró a los pamplonicas como inocentes y, además, se les dio una indemnización de 2 millones de euros que deberán pagar los que sí fueron condenados. Es decir que de posible culpable se pasó a víctima.

Este hecho, el que los navarros fueran víctima, indemnizados y no tuviera culpa el club, debió ser tenido en cuenta por los inspectores de UEFA. Me dirán que por qué en un caso sí y en otro no. Y respondo lo que indiqué al principio: la independencia de aquéllos, ya que no fueron los mismos que con el Barça, sino otros, los que informaron negativamente de Osasuna.

Es bien cierto que nadie tiene siempre la razón y, a mi entender, ha existido un equívoco grave de partes de quienes investigaron a los de Pamplona. Porque, lo que está probado, no solo en una instancia, sino en tres, en España, es la inocencia del club y la responsabilidad de dos de sus miembros.

Además, la propia justicia consideró al club como víctima y no como participante o inductor. Y ello devino en la compensación que se le otorgó. Añadiremos que fue el propio club, con su nueva gestora, quien denunció los hechos, por lo que sancionar a quien ha descubierto el pastel no es muy jurídico ni ético.

Ahora, Apelación, aparte de tener que ver si sanciona al FC Barcelona, con un informe negativo para ello, tendrá que decidir sobre si lo hace con los navarros y, espero, se lea con atención la sentencia final de la justicia española y, con ello, libre de pecado al Osasuna. Lo veremos en breve, aunque, como siempre, le quedará el TAS como última instancia de recurso si, finalmente, es expulsado del paraíso competicional de UEFA.

A falta de liga, estas noticias llenan los huecos que dejan los partidos, aunque también los fichajes se acomodan en nuestro día a día. Con el calor, recomiendo un buen baño de playa o piscina, con un libro adecuado, como el que aporto hoy: ‘El camino del perdón’, de David Baldacci, una novela bien negra para pasar el rato y, por si la lee la UEFA, que sepan perdonar cuando, además, no hay culpa… Disfruten y relájense.