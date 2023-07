Resurrecciones

Hay una ley evidente, en la que no acabamos de reparar, la de que para resucitar en debida forma hay que morirse antes. Me uno al homenaje póstumo a Carmen Sevilla viendo en la 2 ‘No es bueno que el hombre esté solo’ (1973), de Pedro Olea con un gran guión de José Luis Garci, y me quedo pasmado al medio siglo justo del filme. No solo por la inconmensurable belleza de Carmen Sevilla sino por su contenida y efectiva interpretación de una femme fatale que desborda credibilidad. Destaca el gran José Luis López Vázquez, claro, pero también la potencia del propio filme, un humor negro llevado al extremo que, pese a las imperfecciones de una factura tal vez apresurada y con bajo presupuesto, debería pasar a una antología del cine siniestro sin necesidad de recurrir a escenas de espanto. Encima trufado de homenajes del cinéfilo Garci a otros colegas, en este caso a Hitchcok (’Vértigo’).