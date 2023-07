Generalizar no es un problema menor, lo contamina todo. Se trata de extender la simplificación para cerrar en falso los asuntos. Y así no tener que volver a ellos y tomarse el trabajo de analizarlos individualmente cada uno por separado. Por lo tanto, ¿decir que el ser humano nace egoísta es una generalización inexacta? Llegados aquí, como de costumbre, puedo hacer tres cosas: pluralizar mi respuesta dejándola sin resolver y pendientes de resolución, insistir en mi costumbre de sintetizar el asunto cerrando el círculo en falso; lo cual podría llevarme a las tierras movedizas de las paradojas o bucear en las profundidades de la frase para tratar de encontrar la regla cuyo denominador común sea aplicable a cada individuo sin que ello suponga una reducción. Me explico: La moral hoy aceptada no tolera el egoísmo, porque no hay mayor bondad que el poner por delante los intereses de los demás a los nuestros. Pero ¿y si esa idea fuera la errónea? ¿Y si preocuparse por uno mismo es una virtud y no un defecto? Si viviéramos en un estado de preocupación altruista perpetua, negándonos a pensar en nosotros, esto podría llevarnos a la pobreza. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Creo que, normalmente, ser un poco egoísta es necesario por el bien del otro. Pero ¿esto no entra dentro de las generalizaciones? ¿Acaso hay que generalizar solo es algunas cosas y otros no? ¡Puf! Esto es muy cansado, creo que tiraré por el camino del medio y allá penas.