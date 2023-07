Decir o maldecir es según quién

Sonaba bien hace días la frase de Guardiola (la de la liga extremeña, no la Champions) al decir que si ha dicho digo -o sea, me voy con Vox- donde había dicho diego -o sea, no- es porque su palabra «no es más importante que el futuro de los extremeños» (por cierto, nada más oírlo el argumento me suena). Bien. La frase destila aparente humildad, al sacrificar la propia palabra a un interés más alto, el general. Aunque alguien podría decir que para cumplir con las dos cosas podría haberse ido, dejando a los extremeños en manos de un correligionario que no hubiera empeñado su palabra, tampoco se pueden pedir peras al olmo. Por otra parte si en tiempos de postverdad el valor de la palabra anda por los suelos, ¿para que intentar revaluarla, con lo molesta que es colgada del cuello? Todo en orden, choca solo tanta campaña contra el okupa de Moncloa por su falta de palabra.