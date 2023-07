Esos fatídicos dirigentes

Decíamos el otro día, como así es, que las charlotadas iban a ser la tónica general. El espectáculo acaba solo de despegar en el terreno municipal y autonómico. En cuanto al paisaje nacional, veremos qué ocurre tras las próximas elecciones generales. Se olfatea un cierto aroma de remontada que no debería ser muy difícil para el PSOE y Sumar por los oponentes que hay, pues sobran motivos. Sin querer, Núñez Feijóo y las huestes de Abascal realizan una magnífica campaña en beneficio de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Las dos derechas siguen exhibiendo sus verdaderos rostros franquistas. Porque se trata de votar con la intención de retroceder o de seguir avanzando. Votar contra sí mismo o a favor por parte de la gente de a pie. ¡La mayoría! Unos se sirven del poder y otros quieren servir a la población, honestamente, en la medida de sus posibilidades.

La primera decisión que han tomado el PP y Vox en muchos consistorios es duplicar su masa salarial y tener más asesores. Montan el número con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, y la juerga coge furor en la localidad madrileña de Valdemorillo, donde la Concejalía de Cultura, en manos de la ultraderecha, ha suspendido ‘Orlando’ (1928), obra basada en la novela de Virginia Woolf con la compañía Teatro Defondo. Inédita acción cuando todo estaba aceptado y presupuestado. Es inadmisible que la censura política resucite con la finalidad de decir que la temática no les parece bien, ya que hay un hombre que se convierte en mujer. Ideológica o económica, la censura ataca de nuevo. El pistoletazo de salida da pie a que la demonización suceda en otros lugares. Es el arranque de unos pactos de gobierno con los que la cultura y otras cosas peligran.

Algunos dicen hoy algo y dentro de media hora cambian de criterio, o eso parece al justificar sus conductas y lanzar un mensaje al electorado. Si no quieren que se pacte con Vox, den mayoría absoluta a Feijóo. Lo ha hecho en Extremadura, María Guardiola, con uno de esos giros circenses en la pista. Primero veta la entrada en un posible Ejecutivo extremeño al partido de color verde (que de verde no tiene nada), evocando la posibilidad de nuevas elecciones, y después se echa amorosamente en esos brazos que deshumanizan a los inmigrantes, entre otros espléndidos asuntos. Todo sea por el futuro de los extremeños, que deben celebrar con gaseosa el sacrificio de la ejemplar candidata. No es la única con nula credibilidad. Y ello teniendo en consideración que todos pueden cambiar razonablemente de pensamiento. No engañar.

El líder del PP (lo dejaría de ser en provecho de Ayuso si este pierde en las urnas) rechazó la reforma laboral de un «Gobierno enfermo», y ahora, empujado por Europa y las centrales sindicales, afirma que «sustancialmente es una buena reforma». Es decir, cualquier disparate le ha valido a él y a los suyos a fin de lanzar generosas cantidades de fango en busca del primer puesto en el podio electoral. ¿Alguien así merece una corona de laurel y la confianza de muchos por segunda vez consecutiva, en escaso tiempo?

A buenas horas lamenta el Partido Popular no haberla apoyado. Durante esta legislatura no realizó nada en pro de la clase media trabajadora y del país. Sin embargo, ahí está poniéndose el disfraz de indulgente para seguir tomando el pelo a la ciudadanía. La recesión, la inflación récord y la destrucción de miles de puestos de trabajo no han sido una realidad, pese al anuncio que hicieron con bombos y platillos. ¡Cuánto le gustaría que fuese de esa manera al patriotismo de hojalata y pulsera que administran los de siempre! Es más. Si se cometiese el error de regalarle las llaves de la Moncloa al líder gallego, disfrutaría de los éxitos del empleo y del crecimiento económico. Y el recorte de derechos, que ha comenzado y seguirá en pie, iría a más en la cancha nacional.

Recuérdese. El PP recurrió al Tribunal Constitucional contra la aprobación de dicha ley en el Congreso. ¿No deberían retirar el recurso como piden los sindicatos? Feijóo lleva a cuestas la «mochila austriaca», rechazada aquí en otras ocasiones, con el propósito de que otros acojan su pesado equipaje. Un sistema de capitalización del despido (libre y gratuito) y de las pensiones que permite reducir las aportaciones empresariales. Este señor, uno de los adalides del despropósito, reivindica actualmente «la política de la palabra». El triunfo de la «cordura» con la ola derechista que nos invade. O sea, el regreso al pasado está en marcha y solo le puede poner freno el 23J, a pesar de que el desaguisado no ha hecho más que empezar con dirigentes tan fatídicos. Es obvia la incompatibilidad del gran capital con una cultura democrática contraria a sus intereses.