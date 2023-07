Reunión de artes hermanas

He asistido estos días a varios encuentros poético-musicales en diversos lugares de la provincia de Málaga. Mientras escuchaba a los intervinientes reconozco que, en momentos concretos, me evadí del tema y me fijé en las expresiones del público: una mayoría de rostros curiosos, interesados, cautivados e incluso conmovidos; aunque también advertí alguna mirada ausente, presa del tedio, y sorprendí hasta un mal disimulado bostezo. Pero en general los espectadores participaban con atención de la trama y de la retórica, eficazmente sublimada por la música. Una simbiosis perfecta que determina el goce estético sin necesidad de imágenes (mímesis), porque la fuerza de la palabra (lógos) puede embelesar a un auditorio por su potencia expresiva y, por tanto, capaz, como afirmaba Gorgias (siglos V-IV a.C.), «de hacer cesar el miedo, suprimir el dolor, infundir alegría y acrecentar la compasión».

Y esa atmósfera cómplice, esa interacción total de los sentidos, se percibió el pasado 22 de junio en la velada organizada por el Museo Fred Friedrich, en Nueva Andalucía (Marbella), cuya directora, Nely Friedrich, ofició como maestra de ceremonias y además presentó un escrito inédito: experiencias personales -y aún lacerantes- que recitó con incontenible arrobo y emoción, secundada por el violín prodigioso de Quike Navarro y las poesías de Miguel Tapia. Es habitual que el Museo Fred Friedrich, desde su fundación hace más de una década, incluya en su programación anual, amén de exposiciones multidisciplinares, teatro e incluso óperas de vanguardia, actos híbridos entre las «artes hermanas» (poesía y pintura), como se les denominaba en los tratados artísticos y literarios entre los siglos XVI y XVIII. En esta ocasión, la aportación pictórica procede de los fondos del propio Fred Friedrich, cuya polifacética producción artística se revisita regularmente y establece un diálogo fructífero (bien conceptual, bien morfológico) con la obra en exposición permanente, en su mayor parte escultura e instalaciones. Así pues, en la planta baja del Museo y escaleras, podemos ver una veintena de lienzos en formato cuadrado (100 x 100 cm.) y técnica mixta, sin título individual pero sí colectivo, Scheintor (puerta brillante); serie iniciada en 1994 y que se integra en otra de mayor amplitud y complejidad: Fin de Ciel. Estas obras exhiben un cromatismo exaltado, denso en pigmento y gesto suelto, pero con una dicción engañosamente arbitraria: una lid entre pulsión abstracta y expresión contenida, con puntuales injerencias pseudofigurativas (Don Quijote) o vernáculas (la bandera alemana). Considera Gerhard Richter, compatriota de Friedrich, «que no existe ninguna diferencia entre una tela realista y una tela abstracta: ambas crean un similar efecto en el espectador». Y los allí presentes pudimos comprobarlo en aquella velada mágica y esclarecedora.