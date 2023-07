Chicas desnudas

En las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol, decía la vieja canción de Radio Futura. En Málaga, las chicas y los chicos, los abuelos, la suegra, el perro y hasta Santa Claus que pasara por aquí, cabría añadir. Nada menos que 80.000 piscinas hay en la provincia, dato a partir del cual, parafraseando a Jardiel Poncela con aquello de las vírgenes, cabría preguntarse ¿pero hubo alguna vez tanta agua? Sí parece. Y tanto calor. Y tanto tanto chalé. La piscina fue símbolo de estatus y ahora (casi) tiene piscina hasta el Tato, que ya que está siempre el pobre dispuesto para las comparaciones podría ser invitado a darse un remojón. Hay piscinas privadas y comunitarias; municipales (pocas) y de hoteles. La piscina como símbolo incluso en zonas de mar. Claro que, a mi juicio, lo de las piscinas es como lo del barco. Mejor un amigo con barco que un barco.

Cuántos chapoteos se estarán produciendo ahora en esas 80.000 piscinas. Cuántos gritos de padres y madres a su vástago conimnándolo a que salga de una pura vez del agua. Cuantos flotadores flotando, cuantos cincuentones dando brazadas, cuántas veinteañeras buceando, cuántas veces la frase «está buenísima» o «métete y verás que a gusto te quedas luego».

La provincia se podría cruzar saltando de piscina en piscina como en aquel relato de John Cheever, El nadador. Claro que tampoco hay por qué hacer semejante chorrada, cruzar la provincia saltando, más bien habría que cuidar el agua como plata en paño, no restringir su uso, aún no, pero sí racionalizarlo para guardar cuando no haya. Tal vez esté usted leyendo esta columna a la vera de la piscina de su comunidad, con un cafelito, sentado en el césped y con el vecino del quinto en marcapaquete al lado. O a lo mejor está usted afanándose en el mantenimiento engorroso de su piscina con forma de huevo que le ha costado un riñón a la que de madrugada le han entrado bichos y hay que echar el cloro.

En la piscina de la urbanización de Torremolinos donde mis cuates y yo nos colábamos de críos temíamos como banderillero a toro el grito de «el cloro, el cloro», que a las ocho de la tarde invariablemente pronunciaba un fornido socorrista que llegaba con un cubo y unos terrones del susodicho cloro, que arrojaba al agua para escarnio de nuestros ojos, que se irritaban si osábamos desobedecerle y permanecer dentro del agua.

Entonces tal vez no había 80.000 piscinas ni tanta gente que hubiera progresado ni tanto afán por el adosado ni ninguna conciencia medioambiental. Ni chicas desnudas.