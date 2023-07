París, tan cerca

Pocos habrán tenido una experiencia de vida en una barriada ‘étnica’ de la banlieue parisina, pero resulta muy creíble, pese a cierto registro histriónico, el relato de Athena, filme francés (2022) dirigido por el griego Romain Gavras. Como los disturbios que narra comienzan con la muerte de un jovencito a manos de la policía se diría que es profético, si no fuera porque ese chispazo forma parte de un libreto de ejecución muy repetida. Es tal la intensidad de las contradicciones sociales que estallan en un conflicto así -históricas, de clase, raciales, religiosas- que su tratamiento no admite recetas clásicas. La prioridad, en todo caso, debería ser preservar el orden democrático, sintagma que incluye un adjetivo -democrático- pero también un sustantivo -orden. Son episodios que, para no romper el equilibrio entre los dos términos, ponen a prueba la firmeza de nuestras convicciones.