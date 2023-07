Según la cábala, hasta los 13 años solo escuchamos la emisora del ego. Hasta esa edad, lo único que hemos escuchado es el dame, el quiero, el mío, el ahora, etc., del ego. Esto es así para que podamos sobrevivir. A partir de la adolescencia, empezamos a escuchar la emisora de la conciencia. Y a esa edad empieza nuestra lucha entre la conciencia y el ego, pero nadie nos habló de esa batalla que nos condiciona y que tiene lugar en nuestra mente. El resultado de esa pelea es la realidad que nos rodea. La suma de esas trifulcas es nuestra vida. Nuestro cerebro solo es un receptor que recibe las frecuencias del ego y de la conciencia, pero nunca al mismo tiempo. El libre albedrío es la capacidad que tenemos de elegir a quién escuchar: si al bien y al mal. La mayoría de nosotros solo recibe la frecuencia del ego y de ahí viene los enfrentamientos que vemos a diario en el mundo. Aunque, para la cábala no existe el mal. Para ésta, el mal solo es el bien no revelado que hay en todo lo que nos ocurre. Para la cábala, las herramientas para conseguir dominar los estímulos externos son: la sabiduría para ver el bien detrás de ese mal, la conciencia para mandar sobre los pensamientos que elegimos tener y la quietud para dominar a la bestia que llevamos dentro. En el camino de la plenitud, la única batalla que merece la pena ser librada es contra nuestro deseo egoísta. Y de ahí que nos sintamos tan bien cuando conseguimos dominar el deseo de comer, fumar, jugar a las máquinas tragaperras, apostar, drogarnos, robar, perdonar, ceder el asiento, etc.