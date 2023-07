El «Meds Jeghern», el primer genocidio del siglo XX

«El primer genocidio del siglo XX». Así definió, «Urbi et Orbi», el papa Francisco, en el penúltimo domingo de la Pascua del 2015 la tragedia y las sucesivas masacres que diezmaron hace algo más de un siglo al admirable pueblo armenio. Fue en tierras del antiguo Imperio Otomano. Nos recordaba aquel día el Santo Padre el centenario de aquel calvario dramático. No estábamos solos. Aquel mismo día, más de 24 millones de armenios cristianos lo conmemoraron en todo el mundo. Como descendientes de las víctimas de aquella monstruosa atrocidad. Es importante que nunca se sientan ni solos ni olvidados.

Las simples operaciones aritméticas son siempre útiles para seguir las huellas sangrientas de un genocidio. En 1913 vivían dos millones de armenios en un decrépito Imperio Otomano. En lo que es ahora la actual Turquía. Es cierto que aquellos gobernantes fueron a lo largo de la historia no pocas veces más tolerantes con sus súbditos armenios que otros sátrapas lo fueron en lugares vecinos. Pero es innegable que algo terrible ocurrió en aquel rincón del mundo. Unos pocos años después, los armenios de aquellos lugares no llegaban a las 200.000 almas. La mayoría de los que faltaban habían sido exterminados. Simplemente habían sido borrados de la faz de la tierra. Los más afortunados se refugiaron en el exilio en lugares más hospitalarios. Fue otra Diáspora. Niños, ancianos, mujeres y hombres. No hubo piedad para aquellos desgraciados. Los armenios todavía llaman a esa tragedia el ‘Meds Jeghern’. El Gran Crimen.

El entonces Sultán de los Otomanos, Abdul Hamid II, gobernaba desde su más profunda paranoia aquel imperio, ya en su ocaso. Desquiciado, estaba obsesionado por la minoría religiosa y étnica que para él representaban los armenios. Al fin y al cabo llevaban siglos viviendo allí. Mucho antes de la llegada de los primeros otomanos. Fue Abdul Hamid II el que instigó las primeras masacres contra sus súbditos armenios. Algunos de sus sucesores fueron aún peores. Aquella «solución final» fue el genocidio de 1915. Casi treinta años después, se repitió la historia: fue cuando los sucesores nazis de los antiguos aliados de Turquía en la Primera Guerra Mundial, los Imperios Centrales, Alemania y Austria, vieron en sus conciudadanos judíos otro enemigo existencial. Que también debería ser exterminado.

Pero hay una gran diferencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Austria pidieron perdón a los descendientes de sus víctimas. Y las actuales leyes alemanas son implacables en su rechazo sin fisuras al nazismo. Los descendientes de aquellos armenios sacrificados en 1915 en un genocidio doblemente cruel siguen esperando que en Turquía les pidan perdón. También esperan que un día desaparezca del Código Penal turco el que sea un grave delito el decir que aquel genocidio existió. Tengo muy buenos amigos en Turquía. Es cierto que desean ardientemente cerrar con dignidad y un sincero arrepentimiento ese capítulo terrible de su historia. Como yo también lo deseo. Me siento muy cercano a muy buenos amigos turcos que aman a España. Entre ellos, están aquellos judíos, llegados en tiempos lejanos con aquellos sefardíes españoles, junto con armenios cristianos y griegos ortodoxos. Y tantos otros pueblos. Por ellos, estoy orgulloso de haber ayudado recientemente a mis buenos amigos de Estambul, como si de nativos de mi propia tierra se tratara. Nos unimos hace poco tiempo para evitar la inquietante amenaza de un sacrílego atentado paisajístico en el Bósforo intemporal. También lugar que es patrimonio sagrado de Europa y los europeos.