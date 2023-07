Cuando te das cuenta de que pasaste una depresión, sufriste ‘mobbing laboral’, has sido rechazada por algunos propios y otros extraños…, todo ello sin ser consciente hasta que el caprichoso tiempo te ofreció las lentes para verlo, sólo cabe reconocerse imperfecto y asumir que lo vivido aportará perspectiva para lo venidero, que las lamentaciones por lo andado son vanas y fútil cualquier intento de reconducir las consecuencias de nuestros actos y vivencias.

El tiempo nos desvela cuando quiere los misterios de lo vivido y su proyección en el futuro, pero no tomar decisiones y vivirlas no haría más que convertirnos en marionetas de las circunstancias y voluntades que opten otros por ti, aunque simula eximirle a uno de cualquier responsabilidad y, a la vez, te arrope una sensación de aceptación por los demás.

No quiero matarme trabajando de sol a sol por mucho que dignifique el trabajo, porque amasar más para mayor lujo y confort no me dará más tiempo para gastarlo con quienes quiero, sino lo contrario, ni me dará el equilibrio que mi cuerpo y mente requieren. No criticar a los que sí lo hacen es tan necesario como no fustigar a quienes no lo hagan. La moderación y equilibrio han sido siempre un baluarte, pero en según qué plano de la vida hay quien lo ve mal, aunque quizás sea envidia desmesurada.

No quiero la vida que todos llevan, no quiero el futuro hipertecnológico a la deriva, no quiero una Málaga irrespirable llena de torres y hormigón sin sombras de arboledas, no quiero gente agria, radicalizada, inculta que no respete la democracia, ni políticos que mientan y aprovechen los votos como carta blanca.

No quiero tener razón cuando pienso que el tiempo me la acabará dando.