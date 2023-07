delicias rumanas

Lunes. Salgo de la radio, no son ni las nueve y media y ya hace un calor dificilmente adjetivable. Sería un buen asunto, adjetivar la calor, para un taller de escritura: venga, caballero, adjetive el calor sin utilizar la palabra insorportable. Por la cabeza circulan recuerdos de la semana anterior, semana onubense de gambas, navajas, jamón y piscina. Sin desdeñar el arroz con mormo de atún que dan en casa El Palo, en El Rompido. Calculo que habré leído, en varias tardes, cuatrocientas páginas en la hamaca que me tocó en suerte. Pienso en quién estará ahora tumbado en ella. Tal vez un chef lucense o una arquitecta manchega o un cartero de Manchester. Quién sabe si un pequeño empresario de Astorga. A lo mejor son tan pocos prudentes como yo con la crema solar o se bañan con menos frecuencia. En la piscina. Me dirijo a un café y pienso en el bufé de los hoteles. El bufé es el infierno del indeciso. El hombre ordenado no pide huevos revueltos. El desayuno inglés se ha salido de Europa.

Martes. Marbella. Casa Curro, en el casco viejo, está animadísimo. Cañas y papelón de gambas. Nos juntamos la muchachada que hicimos el Camino de Santiago y para combatir la morriña nos internamos en el Altamirano, donde el marisco es casi insuperable y el ambiente, el bueno, el de las cosas de toda la vida. No falta el orujo. Podríamos fundar una fraternidad, una cofradía galaico marbellera. O irnos a echar la siesta. Miércoles. Visité Bucarest muy jovencito, de mochilero, hace mil años. Me pareció una ciudad fascinante pero tristona y deprimida, aún con la huella del sátrapa Ceacescu. La revisito ahora gracias a Javier Labeira y su libro ‘Bajo los cielos gigantes de Bucarest’ (editorial El Toro Celeste), una estupenda obra, amena, bien escrita y transida de un fino e inteligente humor. E ironía. Labeira desliza peripecias de su grupo viajero y las combina con datos eruditos expuestos de manera ágil en un libro que se lee con gran placer. No es este el primer libro de diario de viajes de Labeira, filólogo, director de la Biblioteca Generación del 27, que ya publicó hace un tiempo ‘Munich resplandecía’. Javier retrata, como bien apuntó Ignacio Hernández en una columna en este periódico, «una Bucarest sísmica dotada de una melancolía abrumadora; un destino eterno, reflejado en las aguas de su río bajo los cielos gigantes de esta inolvidable ciudad». En aquel viaje mochilero llegamos también a Constanza, en el mar Negro. La recuerdo vagamente. Pizzerías con un solo tipo de pizza, albergue decadente, autobuses desvencijados. Me hacía gracia por las mañanas leer el diario Romania Libera. Es un decir lo de leer: no entendía nada pero me sonaba todo. Ya saben, Rumanía: una isla latina en un mar eslavo. Jueves. Christoph Waltz está magnífico en El consultor, una serie distinta, intrigante y que vistos cuatro capítulos no me desespera. Raro. Veremos cómo evoluciona el quinto, sí hay quinto malo, porque ya se dan briznas de previsibilidad, valga el palabro. Elegir una serie se está convirtiendo en un ejercicio peligroso, aburrido a veces. Waltz hizo un papel inolvidable en Malditos bastardos y tiene ese aire cómico misterioso trufado con una mirada imprevisible. Vamos, digo yo. Ceno escarola. Viernes. Café con Ernesto Ekaizer. Su ‘Operación jaque mate’ es ya un superventas. Lo presentamos en Ámbito Cultural junto al juez y exdiputado José Luis Rascón. Este Ekaizer lo sabe todo de Villarejo, de las cloacas del Estado y de la situación política. Se aprende de él, y de sus métodos siempre asociados al rigor. Es afable y alto.