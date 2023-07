Don Juan Rosén

Esta tierra presenta una complejidad notable. Málaga exhibe una dualidad cosmopolita y provinciana. Se caracteriza por su hospitalidad y a la vez por ser reservada. Aunque de vez en cuando, la capital del sur de Europa se muestra radiante, repleta de ingenio, arte y sabiduría, regalándonos la presencia de individuos brillantes.

En general, este tipo de personas suelen pasar desapercibidas para la mayoría. No se les rinde homenaje ni se les reconoce como ilustres. No es un lugar de gloria o alabanza a menos que se sea famoso en la televisión o en las redes sociales. Si no cumples con ninguno de esos requisitos, es difícil ganar reconocimiento entre el público en general.

Sin embargo, afortunadamente, sí se encuentra reconocimiento entre los «malagueños especiales». Ese grupo oculto que adora y muestra reverencia hacia aquellos que rompen con las normas establecidas en nuestra ciudad. Y aquí está él, sobre quien escribo hoy por segunda vez y que acaba de reconocer de sus hermanos de Los Mártires y Calle Frailes. Un hito humano redondo. Todos en Málaga deberíamos estar contentos por tenerlo entre nosotros, por compartir su lugar de origen y por hacer de esta ciudad un lugar más especial, auténtico e interesante. Su nombre es Juan Rosendo, aunque muchos lo conocen como Juan Rosén: el bordador de Málaga.

Hace un par de días la Hermandad de la Columna, o lo que es lo mismo, su Cofradía de Los Gitanos, aprobaba en cabildo extraordinario por unanimidad concederle a este bien hombre la Medalla de Oro de la corporación, así como el nombramiento de ‘Mayordomo honorífico de María Santísima de La O’. Su vida reconociéndole su propia vida.

Y es que Juan Rosén es una institución en movimiento. Ha sido siempre un profesional serio, íntegro y competente, cuya vida bien podría ser el argumento de una película interesante. Nació un nueve de abril y comenzó su trayectoria en el barrio de los Santos Mártires. La parroquia de su vida, a la que luego daría vida él mismo. Fue una persona especial desde su infancia, con sensibilidad en cada gesto y con dificultades familiares. Pero también con arte, con la habilidad de combinar lo gracioso y lo auténtico. Posee la confianza de saber lo que hace y a la vez la humildad y el esfuerzo necesarios para no sucumbir al éxito.

Es un bailaor malagueño -porque ese arte nunca se pierde-, con sus palmas y tacones marcados en los tablaos de la Costa del Sol, bailando con los mejores y actuando junto a las primeras figuras de la época. Sin embargo, su futuro se volvió incierto hasta que se cruzó en su camino una nueva vereda artística: el bordado en oro fino.

En aquellos tiempos, en esta bendita tierra del sur, no había quien se dedicara al bordado. Solo algunas monjas ejercían su labor con aguja y dedal en nombre de Dios, pero no había en la ciudad ningún profesional serio y formal en estas valiosas artes. Y ahí llegó Juan, con lo que había aprendido académicamente, dispuesto a aprender más. Golpeó a una de las mejores puertas de su vida, la del Convento de San Carlos en el Perchel, donde una de sus madres, una religiosa Filipense llamada Sor Patrocinio, comenzó a enseñarle la maestría de quien venera la tela que acoge el oro. Fue ella quien empezó a tejer la vida de Juan sin siquiera saberlo. Ahí es donde su historia como una figura destacada de Andalucía dio inicio.

Después de su formación con la reverenda, comenzó a bordar y se dio cuenta de que lo hacía bien. La ciudad lo reconoció y empezaron a llegar los primeros encargos de renombre. Sin embargo, Juan era un hombre inteligente y decidió hacer una pausa. Gracias a las personas que lo han querido y lo quieren, tuvo la oportunidad de entrar en el taller sevillano de la madre del bordado, Esperanza Elena Caro, reconocido como el mejor taller de bordado. Allí, como el único hombre formado por la maestra, Juan aprendió y absorbió todo lo necesario para convertirse en el mejor bordador que Málaga tenía.

Abrió su propio taller y tuvo el valor y la dedicación para trabajar incansablemente porque era lo que correspondía. Se hizo grande y llegó hasta nuestros días siendo el primero en Málaga. La Junta de Andalucía lo reconoció como maestro artesano y goza del cariño y el respeto de toda la profesión. Todo esto es Juan Rosén, lo cual no es una tarea fácil. Ser Rosén es ser bueno sin aparentarlo, ser humilde sin que se note y ser un caballero sin dejar lugar a dudas al respecto.

Y ahí sigue, en su taller de Molinillo del Aceite, con la mirada puesta siempre en Málaga, cada vez menos expuesto en sus calles, pero con la misma intensidad y rotundidad cuando ha de decir algo.

En una ciudad donde el placebo, la anestesia cultural y la falta de identidad prevalecen, siempre queda la esperanza al conocer a personas como él. Por eso hoy escribo, caminando sobre mis mismas letras de hace unos años, para afirmar con rotundidad que todo lo bueno que le pase a Juan Rosén será poco para lo mucho que ha hecho por Málaga, su cultura y la Semana Santa.

Quizá vaya siendo hora de que, más allá de los Santos Mártires presten oídos y atención a quien lo ha sido todo y creó escuela cuando nada había. Porque es el momento ideal de reconocer a Rosén por tanto aportado, comenzando por su arte y acabando por su personalidad.

A partir de ahora, cuando me lo encuentro por la calle lo llamaré Don Juan Rosén.

¡Viva Málaga!