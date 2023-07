Las ucranias de España

Quien no crea que la política española es un acto continuado de amor es que no sabe nada de los españoles. El beso de Olona a Yoli el otro día lo demuestra. La abogada del Estado ha comprendido, tras el rayo que la ha tirado del caballo, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Otra cosa es lo que sucede en Francia, que salen a la calle a incendiar escuelas, comercios, autobuses…, es la ‘banlieu’ en estado puro, ya lo comprobaron los españoles que fueron a ver el partido en Saint Denis, cuando ejércitos de delincuentes robaron y vejaron a los seguidores del Real Madrid -que jugaba contra el Liverpool-. Era mayo de 2022 y nada ha cambiado sino a peor. Ahora, esta semana pasada, de altas temperaturas de terror en el asfalto de la Ciudad de la Luz, parte de la extrema izquierda de Melenchon y parte de las nuevas generaciones de la inmigración tomaron a Nahel, el joven que nunca debió morir, como salvoconducto y marcharon a la guerra. Es cierto, como dice Juan Soto Ivars, que cuando unos terroristas islámicos acribillaron a los de Charlie Hebdó no salieron a la calle, ni ardieron las casas, ni cuando decapitaron a un profesor, pregúntense por qué, de la respuesta depende el próximo capítulo de sus vidas.

Pero al sur de los Pirineos, y con permiso de Mohamed VI, somos el país más polarizado del mundo, según un estudio elaborado por profesores de Ciencias Políticas de las universidades de Jerusalén y Princeton antes de la pandemia. Los resultados de dicho informe evidencian cómo la percepción sobre la política, la economía y el funcionamiento de las instituciones nos han situado a la cabeza del fracturado Occidente. Pero solo son apariencias, en el fondo nos queremos mucho. Menos mal que Dani Pérez dice que los suyos van a ganar el 23J, como antes había pronosticado con reconocido acierto que iba a ser alcalde. El único remedio conocido para salvar la estrepitosa y anunciada caída de Narciso en el charco de la derrota es el poliamor con todos los que se le ofrecen en el parque político y que salen de las espesuras vasca y catalana, las ucranias de España, precisamente donde el PP es insignificante, mire usted. La pregunta es ¿y si costaran más de lo que valen muchos tuercebotas?, y otra, ¿no sería pertinente una auditoría de desempeño en su labor, de las capacidades intelectuales de cada uno, de su sabiduría de gestión, del conocimiento de la nación, la ciudad…? No se preocupen, nunca nos gobernarán los mejores. La política no es atractiva para los más preparados, y quedan tan lejos los tiempos de Platón… Por eso, los concejales de Málaga se suben el sueldo el siete por ciento «para ajustarse a la inflación», insuficiencias de la retórica política para explicarlo mejor. Menos mal que el pueblo lo entiende en el sentido incorrecto, y es que solo la mentira y los telediarios consiguen que la sociedad no salga ardiendo, que ya es bastante. Decía el olvidado cantante Jorge Cafrune, «porque despreciando las huellas ajenas, sé abrir caminos para ir donde quiera», y algunos lo hacen, pero tienen en frente a los brigadistas woke que hacen peligrar sus vidas, y eso a pocos les apetece. Y mientras, el cohete español que no despega desde Arenosillo, Huelva, y así un intento y otro. Es el Miura 1, diseñado y construido por PLD Space. Así se forja el orgullo nacional, a base de fracasos. Si la generación del 98 ya era profundamente pesimista, imagínense ahora. Solo decirles que para almorzar en la planta sexta de El Corte Inglés hay que guardar cola -aunque te quieren desviar con una aplicación en tu móvil-, y es que tienen poco personal, así se ahorran unos cuartos y lo pagas tú en esperas. Después, la cartita es de la señorita Pepis, y ni un mantel, oiga, una alfombrilla como para el ratón, y encima el personal que no puede más de tanto trasiego y comandas. León Felipe se atrevió a decirlo: Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan sólo lo que he visto. Y he visto: que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre... ha inventado todos los cuentos.