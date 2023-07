Los vientos, las mareas y el calor

Ahora ya podemos confirmar oficialmente la llegada del verano. Este hecho es empíricamente comprobable porque las playas se llenan de gente, de castillos de arena, de cubos, palas y rastrillos. Los malagueños vivimos hacia el mar pendientes de las mareas y los vientos, del oleaje, de las medusas. Todo lo hacemos en la playa, comer, pasear, refrescarnos. El mar es la piedra angular de nuestro día a día. Nos preocupan los temporales y que el mar se trague la playa.

Siempre he tenido una relación muy cercana con el mar, que es una herencia que le debo a mi abuelo, que se llevaba a mi padre, los dos solos, a pasar las tardes en la playa. Mi abuelo adoraba el mar y le transmitió ese amor al agua salada a mi padre, que su vez hizo lo propio conmigo. Yo voy a la playa a bañarme. Llego, suelto las cosas y me tiro al agua (la protección solar me la he puesto previamente en casa). He seguido esta rutina desde que tengo memoria y además estoy en el agua todo el tiempo que esté en la playa.

El otro día, mientras andaba yo a remojo observando a las herreras con las que comparto la playa, oí a un padre decirle a su hijo en tono de regaño: «hay que ver que no te has salido del agua en toda la tarde». Aquella frase me devolvió a mi infancia porque, aunque yo nunca la escuché dirigida a mí, sí que se la decían mucho a mis amigos.

Aquella frase me hizo pensar en que si no quieres que un niño se arrugue en el agua no lo lleves a la playa. A la mayoría de los niños les encanta estar horas a remojo y arrugarse los dedos de tener las manos bajo el agua y salpicar y buscar piedras y bucear…

No comprendo ese afán de algunos padres por querer culpabilizar a sus hijos por ser felices y disfrutar. Supongo que esta asociación nuestra de que pasarlo bien está mal viene del concepto de culpa judeocristiano que hemos mantenido como una tradición en las sociedades occidentales. Aún así, lo niños deben seguir colonizado las orillas de las playas y no queriendo salir del agua y pidiendo cinco minutos más antes de irse a casa.

El verano pertenece a esa parte rebelde del hombre que se niega a que lo absorba la rutina y sobre todo pertenece a los niños, ya que ellos aún son libres cuando saltan las olas.