La última vez que tuviste que pisar césped de Tercera

Un verano histórico, de récord. Eso es lo que escribimos desde hace meses en términos turísticos. Málaga sigue imparable. A una primavera inédita, con el mejor mayo desde que existen registros (en temperaturas cálidas y visitantes) le sigue un periodo estival que apunta a máximos históricos en cuanto a vuelos internacionales hasta la Costa del Sol. Y en deporte, también estamos que lo partimos.

Así, el Unicaja ha roto techo hasta agotar abonos, después de una temporada para enmarcar, incluyendo título copero y rozando la final de la ACB, y qué decir de las «panteras», que tras títulos nacionales y continentales han logrado alzar su primera liga para poner a la provincia en lo más alto del balonmano femenino español.

El fútbol provincial en categoría absoluta también puede sacar pecho, pese a que el club más representativo haya caído un cuarto de siglo después al tercero de los peldaños. En estos malos tiempos para la lírica, al Málaga CF le toca empezar de cero. Le corresponde enfrentarse al reto histórico de tener que salir del verdadero pozo de su deporte, caer al fútbol no profesional aún con intervención judicial y muchísimas más sombras que luces.

La pretemporada empieza justo hoy. Y ha habido una «limpia» superlativa. Hasta 15 bajas y, de momento, seis fichajes y el regreso de cuatro cedidos son los rostros nuevos para el enésimo encargo envenenado que asume el bueno de Sergio Pellicer. Al castellonense no habrá nunca palabras suficientes para agradecerle aquellos malabarismos que tuvo que afrontar cuando no tenía ni las mínimas fichas posibles que le imponían los mismos encargados de regular la competición. Y salió a flote. Luego vienen lo que todos sabemos. Y la posibilidad de que lograse un milagro de esos ya superlativos, que con el apoyo incondicional de la afición, incluso estuvo a punto de hacer posible.

Hace 25 años que en Martiricos no se afrontaba una campaña en la que pisar césped de la tercera categoría del fútbol provincial. Ni por entonces se pisaban ya campos de albero, que sí hubo que sortearlos, pocos años antes, después de la desaparición del CD Málaga y el periplo como «modestísimo» del actual Málaga CF. Allá por 1999, La Rosaleda peleaba como lo hará ahora por retornar a Segunda División. Aquella Málaga distaba mucho de esta que presume de estar de moda como nunca.

Aunque no me crean, Francisco de la Torre todavía no era alcalde (Celia Villalobos seguía al frente de la Casona del Parque). Por entonces, la Diputación de Málaga tenía como ahora a un presidente del PP, Luis Vázquez Alfarache, y en Marbella todavía era regidor Jesús Gil. Un café costaba menos de 100 pesetas, unos 55 céntimos de euro. Y el menú medio en cualquier restaurante no pasaba de los cinco euros actuales.

Eran tiempos en los que una entrada de cine no pasaba de las 500 pesetas (3 euros) o en los que cualquier utilitario de gama media rondaba los 14.000 euros actuales. Mejor no comparen porque las cifras actuales, con las dificultades para encontrar ciertos componentes, han disparado los costes en el mercado del automóvil.

Alguna de las entidades bancarias más prestigiosas del país recuerdan que desde el adiós a la peseta, la vivienda se ha encarecido de media casi un 40%, mientras que los sueldos, también de media, no han llegado al 25% en su crecimiento acumulado. Esa diferencia ha ahogado a las familias sobremanera. Y también hará más complicado hacer frente a los abonos para acudir periódicamente al vetusto templo malaguista.

El Málaga CF arroja la peor cara del balompié provincial y, enfrente, la pretemporada empieza con ilusiones renovadas en el Antequera CF que, tras su incontestable ascenso, pisará La Rosaleda con galones de Primera RFEF. ¡Vaya derbi aguarda!