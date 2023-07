EUFEMISMOS

En las funciones de teatro que en el fondo constituyen nuestras propias vidas, en más de una oportunidad suelen hacer acto de presencia determinados comportamientos con apariencias de correctos y educados, pero que, indiscutiblemente, derivan del culto que se tiene hoy día al optimismo. Como por ejemplo el que casi como una monserga o un mantra a una persona ya sesentona le puedan repetir hasta la saciedad que es una señora «joven, con mucha vida por delante», cuando -a fuer de sincero- no es cierto ni lo primero ni lo segundo, sino una persona senior, mayor, o adulta. O, el caso de un individuo claramente obeso al que pretenden regalarle el oído a base de dedicarle algunos de los muchos eufemismos existentes en nuestro rico vocabulario español, como el que está un «poco gordo o excedido de peso».

Y es que si a esta malsana y tramposa tendencia por torcer la pura y dura realidad se profundiza yendo a más, cuando la incipiente calvicie que me adorna ahora llegue a ganarme por clara goleada hasta el punto de convertirse en irreversible, me veo expuesto a que mis amigos tengan que felicitarme por lo bien que me queda el pelo corto.

Miguel Sánchez Trasobares. Málaga