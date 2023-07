El ingreso de Ucrania en la OTAN, objeto de vivo debate en Washington

En círculos políticos de la capital norteamericana, las ventajas y posibles inconvenientes de un eventual ingreso de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte son últimamente objeto de vivo debate.

Debate que enfrenta a los neocons más intransigentes del Departamento de Estado, entre quienes ocupa un lugar muy destacado la subsecretaria para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, con exdiplomáticos y representantes de la escuela ‘realista’ de relaciones internacionales.

Dos conocidos expertos asimilables a esta última escuela, Justin Logan, del Instituto Cato, y Joshua Shifrinson, de la Universidad de Maryland, han escrito en la influyente revista ‘Foreign Affairs’ un artículo cuyo título no puede ser más elocuente: ‘¡No dejen entrar a Ucrania en la OTAN!’.

Para ambos politólogos, los riesgos que entrañaría la adhesión a la Alianza Atlántica de un país sumido en una guerra sin fin a la vista con Rusia superan con mucho los posibles beneficios que de ella se derivarían para el bloque militar occidental.

Será ése en cualquier caso uno de los principales asuntos que se traten en la cumbre que celebra la OTAN esta semana en la capital de Lituania, por cierto uno de los Estados, por razón de su historia, más beligerantes con Rusia, junto a los otros bálticos, Polonia y últimamente también los escandinavos.

Admitir a Ucrania en la OTAN, explican en su artículo los dos profesores estadounidenses, colocaría a la alianza ante una difícil disyuntiva: correr el riesgo de una guerra con una gran potencia nuclear en caso de futuros ataques rusos a Ucrania o, de no aceptar ese desafío, ver inmediatamente devaluadas las garantías de seguridad que la OTAN ofrece a todos sus miembros.

La conclusión que sacan Logan y Shifrinson es clara: los líderes de los gobiernos de la Alianza Atlántica deben reconocer ese doble peligro y cerrar sus puertas a Ucrania, por más que ésta se empeñe en entrar en ese foro militar.

El propio Volodímir Zelenski había de hecho amenazado con no acudir a Vilnius si no se le daban garantías de que se admitiría a su país en la OTAN, aunque últimamente el presidente ucraniano había rebajado algo sus pretensiones.

Mientras tanto, la emisora NBC informó de contactos en Nueva York entre exdiplomáticos estadounidenses y el equipo del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en los que los más optimistas han querido ver un tanteo de posibles negociaciones.

En esos contactos, no aprobados por la Casa Blanca, que, sin embargo, tampoco se opuso a los mismos y cuyo conocimiento ha provocado la ira de Zelenski, participó supuestamente el veterano diplomático Richard N. Haass, presidente saliente del Consejo de Relaciones Exteriores de EEUU.

El resultado no parece haber sido en cualquier caso demasiado esperanzador: el jefe de la diplomacia rusa mantuvo su línea más dura frente a Kiev y no sólo insistió en que su país no devolverá el territorio que ha ocupado, sino también en la desmilitarización y neutralidad de la futura Ucrania.

Con el fin de poder presionar mejor a Rusia, los participantes en la cumbre de Vilnius confiaban sobre todo en que las fuerzas ucranianas hubiesen conseguido antes de su celebración algún triunfo destacable en su contraofensiva para recuperar el Donbas y demás territorios, algo que, sin embargo, no ha ocurrido.

El Gobierno de Kiev lo atribuye exclusivamente a la tardanza de los países de la OTAN en entregarle todo el armamento que lleva meses solicitando a los aliados.

Tal vez por ello y ante la actual escasez en la OTAN de otro tipo de municiones haya decidido el presidente de EEUU, Joe Biden, autorizar el envío de bombas de racimo, pese a estar éstas condenadas internacionalmente por su peligro para la población civil.

Un nuevo triunfo, según parece, de los más duros ‘neocons’ frente a los pragmáticos estadounidenses. Y mientras tanto, ¿qué dicen los gobiernos europeos? ¿Tienen alguna estrategia?