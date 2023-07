Majaras desperdiciando agua

Ayer en una playa de Torremolinos, unos guiris lavaban una enorme barca de goma hinchable en las duchas. Venga agua, venga agua, venga frotar la barca, venga emplearse en los pliegues para quitar la arena a base del chorro potente y vigoroso de la ducha. Y la gente en cola esperando. De pronto llegó un echao palante y dijo lo que todos estábamos pensando: ¡qué cojones hacéis desperdiciando el agua de esa manera! Los guiris en cuestión eran franceses. Lo supe por la forma de ser y estar, la vestimenta, el tipo de gafas y, bueno, también porque hablaban en francés. El grito del paisano los dejó pasmados. Pero solo unos segundos. No estaban intimidados; es que no entendieron un carajo. Siguieron a lo suyo. Minutos y minutos interminables de agua cayendo para lavar lo que no necesitaba ser lavado. Veía el agua caer como quién ve caer la sangre de un pobre animal malherido. Veía el agua que rozaba la barquita de las narices y caía inutilmente a la arena. Litros y litros. A estas alturas del artículo usted ya tiene ganas de meterle a estos incívicos un vozarrón también. Se lo metimos. Se apartaron levemente tal vez pensando ¡están locos estos romanos!, aquel proverbial grito de los galos de Astérix. Se apartaron y se fueron con la barca a otra parte. No sé qué moraleja extraer de todo esto. Si acaso, que pegar una bronca de vez en cuando alivia y está minusvalorado. Me pregunto si luego en su apartamento se ducharían. Si les gusta que el agua, en su cuerpo, se expanda con tanta facilidad y abundancia.