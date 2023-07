Mejor gazpacho que pucherazos

Feijóo no se fía de Correos igual que yo no me fío de mi cafetera. La diferencia es que yo no estoy desprestigiando un servicio público, aunque me esté quedando descafeinado. Yo no he dirigido Correos, preferiría Paradores, pero él sí y a lo mejor por eso conoce los chanchullos que pueden cometerse. Feijóo sí tiene quien le escriba, mucha prensa adicta, también tiene quien le envíe críticas, mucha prensa hostil. La conclusión no sé cuál es aunque a lo mejor es una buena: hay mucha prensa. Feijóo ha metido en campaña a Correos, que tiene una dura competencia con las empresas de mensajerías, que te llevan a casa pizzas o disgustos, ropa y notificaciones. Los carteros andan de la ceca a la Meca con estos calores pero lo que más los enciende son las críticas injustificadas. Mi cafetera ha dicho esta mañana que hasta aquí hemos llegado pero Correos funciona aunque hace años lo diéramos por muerto a causa de que ya nadie escribe cartas. Pero su excelente red y su numerosa plantilla se han reconvertido y salvo que Feijóo planee su privatización, resulta ser una empresa eficaz y con un punto entrañable. La campaña está naufragando tanto que nos podemos pasar dos días hablando del servicio postal y no de propuestas de calado sobre empleo o economía. Feijóo debería saber que el verano no es tiempo de pucherazos, como él sugiere, y sí de gazpachos y comidas ligeras. Tal vez piense, por eso de pucherazo, que vivimos en una España garbancera, tipo la España de Galdós. El único debate pertinente sobre Correos es quién lo va a dirigir a partir del 23-J si gana el PP. Casi tanto morbo, si cabe, como saber quién sería el sustituto de Tezanos, después de Sánchez el hombre más vilipendiado del país. La campaña avanza hacia el día de las urnas, que es cuando no se hablará de Correos pero sí del paquete que le habrán metido a más de uno. El destino nunca llama dos veces y por eso esta pelea es a cara de perro, por mucho que la cara de Sánchez y de Feijóo sea más de miedo y expectación, de altivez y ansiedad. Se juegan la Moncloa, tal vez el distrito postal más interesante del país. Al que lo que más llega no son cartas; son peticiones de qué hay de lo mío.