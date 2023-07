El Hugenpoet, la joya del Ruhr alemán

Desde hace dos siglos, la macro-región urbana del Rin-Ruhr es una de las más industrializadas de Alemania. En la actualidad cuenta con 10 millones de habitantes. Recuerdo el momento en el que hace ya mucho tiempo alguien me dijo que allí, al sur de la ciudad de Essen, cerca de Düsseldorf, encontraría un hotel muy especial. Una verdadera joya. Un castillo-palacio del mejor Renacimiento alemán, enmarcado por un bellísimo paisaje de bosques y colinas ondulantes. Pensé que quizás me estaban hablando de Baviera, de Renania o de Baden. Pero la información que me dieron era correcta. El Schlosshotel Hugenpoet estaba solo a 15 kms del centro de Essen, la capital del carbón y el acero de Alemania y a 18 kms del aeropuerto internacional de Düsseldorf. Durante los años 70 y los 80 mis responsabilidades profesionales me obligaban a desplazarme a esa gran ciudad alemana con frecuencia. Me alojé primero en el Düsseldorf Hilton. Después en el Intercontinental. Sobre todo recuerdo mis estancias de entonces en el glorioso Breidenbacher Hof, considerado como uno de los más admirables clásicos de un país famoso por sus grandes hoteles, como es Alemania. Fue precisamente en una cálida tarde de verano en el Königsallee, la arteria principal de Düsseldorf, agobiante por el calor, a pesar de los árboles y del agua, cuando me dijeron que si lo que necesitaba era un paréntesis que me oxigenara, podría fácilmente encontrarlo, al final de mi jornada de trabajo. Y escapar así de la contaminación y del calor de la gran ciudad. Un viaje de media hora en un cómodo tren comarcal me llevaría al pintoresco pueblo de Kettwig, ya en las cercanías de Essen. Probablemente fue una de las mejores ideas que me han ofrecido en mi larga vida viajera. A partir de entonces, estando en Düsseldorf, muchas veces durante el día trabajaba en la ciudad. Y las tardes y las noches las pasaría en un castillo cercano. Casi en otro planeta. ¡Y qué castillo!

En la bucólica estación de Kettwig, casi un pintoresco apeadero renano, me esperaba el chófer del hotel. El trayecto hasta el Hugenpoet, duraba escasamente diez minutos. Se extendía el camino a través de unos bosques frondosos, donde las coníferas alternaban con especies de hoja caduca y donde la luz del final de la tarde apenas conseguía introducirse por las umbrías de la bóveda verde de las arboledas. Como en los grandes lienzos de los clásicos, la sensación de profundidad y de encaje cromático entre el castillo y lo que le rodeaba eran casi milagrosas. Mi primera impresión era que llegaba a una austera y majestuosa mansión patricia, no muy grande, coronada por dos airosas torres y un frontispicio de una muy lograda factura renacentista, ennoblecida por atractivos aciertos arquitectónicos, de inspiración holandesa y flamenca. Todo rodeado por un foso donde el agua cumplía perfectamente con su deber esencial: que, por supuesto, no era el defensivo. Pues su misión era la de reflejar las sobrias líneas elegantes y las coloraciones del palacio. Mi colega, el entonces director del hotel, Ulrich Grudda, hacía un excelente trabajo. Eso se notaba incluso antes de pasar al impresionante salón de entrada. La recepción estaba casi escondida entre una más que notable colección de muebles y objetos de arte, entre las que destacaban varios augustos ejemplares del Renacimiento germánico. En aquella época, hace más de treinta años, un servidor de ustedes dirigía el famoso Hotel Los Monteros de Marbella. Uno de los hoteles galardonados con distintivo azul en las guías de los Relais et Châteaux de la época. El Hugenpoet ostentaba la misma distinción. La que otorgaba la que sigue siendo la agrupación de hoteles con más sabor y encanto del planeta. Los trámites de llegada equivalían a una cálida ceremonia de toma de posesión. Era emocionante el saber que por las noches, durante los próximos días, el Castillo de Hugenpoet sería mi acogedora casa en aquel rincón del valle del Ruhr. Mi habitación, una individual en la torre derecha, era algo pequeña. E incluso un poco espartana. Pero para mí, era más que perfecta, sobre todo por las vistas. Confieso que me sigue haciendo sentirme incómodo el encontrarme en un hotel, que intenta ser al mismo tiempo un venerable edificio histórico, con habitaciones espectaculares, quizás demasiado perfectas y técnicamente brillantes. Hay una sensación de que se ha pagado un precio importante en pérdida de autenticidad, unida a esencias sagradas, en detrimento de valiosos elementos irrecuperables. Nunca tuve esa sensación en el Hugenpoet. De la antigua fortaleza, construida en la Edad Media por la familia von Nesselrode Hugenpoet, no queda nada. Fue borrada del mapa durante la Guerra de los Treinta Años. En 1647 Johann Wilhelm von Nesselrode Hugenpoet mandó construir el edificio que hoy conocemos y admiramos. Hasta el 1831 fue propiedad de la familia. Durante doscientos años la residencia había ido madurando y acumulando sabias soleras, sobre todo con la incorporación de obras de arte y elementos decorativos de un excelente buen gusto. Sin fallos ni fisuras. El nuevo propietario, el Barón Friedrich Leopold von Fürstenberg convirtió el castillo-palacio en la residencia principal de la familia. Hasta l955 el Hugenpoet permaneció unido a la casa de Fürstenberg. También fue ésta una etapa rica en historias con mayúscula y con el valor añadido del ennoblecimiento patrimonial del castillo. Durante mi primera cena en el elegante restaurante del hotel, observé que el motivo de las simpáticas ranas que habitaban en sus alrededores aparecía en las chaquetas de los diligentes camareros. También en los dibujos que adornaban una inesperadamente soberbia carta de grandes caldos. Muy francesa y muy alemana. La que, guardando las distancias acompañaba a la de los vinos egregios; aquellos con nombres, precios y añadas de vértigo. Era obvio que el restaurante del Hugenpoet, el Charco de las Ranas, era un privilegiado lugar de encuentro para la ‘Prominenz’ de aquella región, eminentemente próspera y civilizada, de la nueva Alemania. En los años complicados de la posguerra, la familia von Fürstenberg había estudiado la posibilidad de convertir la casa solariega en un hotel distinguido. Y en 1955 se llegó a un acuerdo con Kurt Neumann, un importante empresario hotelero de Düsseldorf, para que éste tomara en arrendamiento y adaptara la propiedad a destinos más ambiciosos. Así comenzó una no menos interesante nueva etapa en la vida de la ilustre casa, en la que el hotelero Neumann y su hijo Jürgen consiguieron hacer algo que suele ser muy difícil: el convertir, sin fallos, un hermoso y muy singular edificio, con más de 350 años de historia, en un hotel perfecto en todos los detalles de sus sabios y secretos engranajes. Mis estancias en el Hugenpoet son de la época de los Neumann y de su excelente director de aquellos años, el citado Ulrich Grudda. Desde 1995 el Hugenpoet tienen nuevos dueños: el matrimonio Petra y Michael Lübbert. Según me cuentan, el hotel está magnífico, con su treintena de habitaciones sabiamente renovadas. Además de conservar en todo su esplendor su excelente restaurante, absolutamente digno de una casa donde siempre las artes culinarias siempre han volado muy, muy alto. Todas las Navidades le suelo enviar una tarjeta de felicitación a mis amigos del Ruhr, reiterándoles mis saludos y mi agradecimiento por la buena idea que tuvieron con su amable recomendación. Por supuesto, el secreto de saber buscar más allá de los horizontes cotidianos puede estar en un tren de cercanías que sale de la estación de Düsseldorf cada hora camino de un pequeño paraíso secreto. Y recuerdo con gratitud que en ese paraíso he vivido en una tormenta de verano el espectáculo del hermoso parque del Hugenpoet. Con todas las variantes del verde bañadas por cortinas de agua y la luz del sol que se escapaba entre nube y nube. O los augustos muros de la vieja mansión, cubiertos de nieve, en una noche helada, bajo un cielo cuajado de estrellas. O el momento del desayuno dominical en la habitación de la torre, recibiendo a través de la ventana la contemplación de una fiesta para el corazón y los ojos. Y la grata sospecha de que quizás en este mundo todavía nos esperan páginas que siempre valdrá la pena leer.