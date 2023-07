Estamos viviendo unos meses complicados en Málaga, Andalucía, España y la Humanidad. La concatenación de comicios electorales hace que lagunas personas eleven su nivel de ansiedad, nervios y actividad para poder culminar proyectos personales revestidos de bien común. Obviamente no es una generalización pues sí que hay ciudadanos nobles que participan su conocimiento y capacidades con el resto de su entorno en una demostración absoluta de vocación de servicio.

Aun así, como en todo en la vida, existe una gran masa regular -no en el sentido despectivo de la palabra…o sí- que queda prendada y cautiva de una gran dictadura del mercadeo del odio para poder sobrevivir.

En redes sociales, en la calle o en cualquier foro a su alcance sea del nivel que sea, nos encontramos con un universo revestido de punto de encuentro en los que precisamente se produce todo lo contrario: un gran perol lleno de porquería donde unos y otros se lanzan mutuamente desprecios, iras y malos modos para conquistar al común de los mortales.

Desde un tiempo hasta ahora, nuestra sociedad está siendo peligrosamente atacada por los extremistas en una nueva era social y política en la que la teoría del divide y vencerás se ha hecho más robusta, sólida y consistente que nunca.

Actualmente, podemos diferenciar en el ámbito político entre los extremadamente de izquierdas y los extremadamente de derechas. Y permítanme que en esta división aluda de manera directa a la tontería y las bajas capacidades de sus integrantes y aplaudidores al sostener prácticas tan inútiles. Tanto es así que son estos especímenes los que han conseguido que el ciudadano medio no tenga bien definido un espacio en el que encontrarse cómodo. Y es que hoy día si no eres anti nada, no queda claro del todo donde se encuentra ese espacio de comfort para el público que anteriormente os indicábamos.

Son pocos en comparación con la mayoría. Pero hacen un ruido y montan un escandalo extraordinario. Con la llegada de Podemos años ha, se iniciaba este camino que rompía con el bipartidismo y que, al abrigo del eslogan de la frescura y la renovación, parecía que iban a construir algo bueno, necesario y ágil. Y creo que no ha sido así. El resultado final es el mismo, sus estructuras no se sostienen en exceso y todo parece más un atrezo de modernidades más que un sostén sólido en el que articular políticas.

A ellos les debemos la generación de odio entre supuestas clases sociales que antes no existían. El señalamiento con el dedo a quien no obedece a la normativa de lo no normativo y que exista una reestructuración de atalayas desde las que se indica la superioridad moral de unos y otros únicamente por su empleo, sueldo y desarrollo social. Ellos cambiaron el concepto de clase obrera contemporánea para reflejar aún menos la realidad.

Del lado opuesto, con pantalón verde y muchos kilos, aparece en el ring el púgil nuevo y recién llegado que bajo las siglas de VOX y los elementos en el discurso de una mezcla de trumpismo y Alfredo Landa en “Lleno por favor”, nos encontramos con otra historia bien distinta. La de la derecha ultra o el extremo centro -según cada uno quiera camuflar- aprovechando una suerte de cuestiones que les vienen actualmente como anillo al dedo para desarrollar su asunto.

En una sociedad de clase media asfixiada por el coste de la vida, con los jóvenes y no jóvenes sin posibilidades de acceder a una vivienda ni siquiera de alquiler y con un gobierno central haciendo algunas cuestiones de las mencionadas dos párrafos atrás, el panorama se plantea espectacular para quienes desean coger poder inyectando maldades, inseguridades y conceptos tóxicos a todo el que se acerque.

Y lo van a conseguir. Y probablemente veamos en puestos cada día más top a personas que enarbolan banderas de división.

¿Pero quién es el culpable de todo esto? A esta pregunta siempre se puede acudir echando la culpa “al sistema”. Un concepto ambiguo que viene bien como cajón desastre en el que echar toda la porquería de la que no queremos responsabilizarnos.

Y a lo mejor ahora va a llegar el momento de entender que ni todo vale, ni somos tan diferentes los unos de los otros y que si dividiéramos el tablero político entre tontos y no tontos, seguramente nos saldrían solamente dos grupos.

La culpa es nuestra. Por consentir, apoyar y votar a personajes de una catadura moral infame. Personajes que han conseguido mercadear con un odio generado para conseguir el poder. Hemos permitido y respaldado a gente que ha preferido pactar con el diablo a consta de cualquier cosa. Pero ahora probablemente lo podamos volver a ver.

Cierto es que en esencia, solamente en esencia, es más justo y válido el teorema de la igualdad y la justicia social que el de no acudir al rescate de unas criaturas en patera viajando a la deriva en un mar de miseria en busca de un porvenir para los suyos.

Pero más allá del papel, detrás se esconde exactamente lo mismo: odio.

Hace unos días el PSOE lanzaba un anuncio en el que un niño con uniforme de un colegio proyectaba una imagen nefasta, clasista y mala frente a la bondad de una cuidadora. Y eso lo está generando y promoviendo un partido histórico, con clase, bagaje y categoría suficientes como para tener que acudir ese tipo de basuras que solamente generarán que haya tontos que vean en un niño con uniforme al futuro opresor de un sistema viciado.

Hay que tener cuidado con lo sucedido para que no vuelva a pasar. La película nos la sabemos. Y ellos el final también. Pero por el camino pueden echar unos años entretenidos si en breve no consolidamos el bipartidismo como una posibilidad de que la cosa funcione, mejore y podamos vivir medianamente en paz.

Odio por odio igual a cero.

Viva Málaga.