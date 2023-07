Es Zapatero, estúpido

Zapatero tiene que compartir con este país qué desayuna. Qué le da tanta energía. Cómo es que no para. Trabajando la mitad que Zapatero, en campaña, seríamos la primera potencia mundial. A lo menos. Zapatero mandando callar a Ferreras, Zapatero sin arrugarse una mijita con Carlos Herrera, Zapatero con Alsina y Zapatero de plató en plató. En Televisión Española, en la Ser y donde haga falta. Cualquier día se sienta usted en su sofá y se encuentra en él a ZP reivindicando el progresismo, los derechos civiles, el matrimonio homosexual y la victoria sobre ETA.

Este hombre se ha tomado en serio la campaña y está contribuyendo a galvanizar el voto progresista y a levantar el alicaído ánimo de no pocos. No sería mal candidato para el PSOE. No se sabe si, en caso de batacazo de Sánchez, algunos socialistas girarían los ojos hacia él. Sánchez tiene espíritu de resistencia y suerte. Zapatero tiene suerte y madurez. Ya sin complejos. Ya sin vanidad. Hablando claramente de todo. Zapatero está on fire y su carrera política se ha reactivado en una suerte de segunda juventud política. Pero su espíritu sigue siendo el mismo: el que se resume en aquella frase que, desde el congreso en el que fue elegido, repite de cuando en cuando: «No estamos tan mal». No es que esté de vuelta de todo. Es que está de vuelta. El PSOE saca a Zapatero, aunque ha sido él el que ha propiciado esta gira mediática, y el PP, puestos a sacar expresidentes saca a Aznar, que no sale del España se rompe, y a Rajoy, que no lo sacan del trabalenguas. A Rajoy le preguntas qué tal y va y te lo cuenta. Hubo zapaterismo y felipismo y hasta aznarismo y sanchismo pero no saltó a la fama el término rajoismo. El activo del PP es su líder actual y el activo del PSOE es uno del pasado, por mucho que Sánchez sea un killer político que se esté empleando con singular denuedo. El PP quiere acabar con los Feijóos discontinuos pero el PSOE ha hecho fijo a Zapatero. Falta por ver si le ampliará el contrato.