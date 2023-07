En la sociedad globalizada y tecnológica de hoy día, la accesibilidad informativa de todo tipo nunca estuvo tan a mano para la casi totalidad de la población, y no sólo en las naciones desarrolladas sino también en las que se encuentran «en vía de desarrollo». El fenómeno de Internet, por supuesto, ha logrado cambiar totalmente el acceso a la información, limitada anteriormente a los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, con sus correspondientes agencias de noticias, periodistas y redactores. Sin embargo, y -quizá- por una visión un tanto cándida del tema- con lo que no se contaba en aquel entonces era con que el nivel de profesionalidad bajaría sensiblemente respecto al anterior, al darse la triste circunstancia de la intromisión en múltiples ocasiones de cualquier persona que pudiera escribir, emitir opiniones, subir artículos o imágenes a su libre albedrío y, lo que es peor, sin conocimiento de causa. De ahí que, salta a la vista el enorme riesgo que puede suponer para una gran parte de adolescentes con su capacidad discriminatoria reducida -y valido también para muchos adultos- cuando al acceder a páginas que les interesan, se encuentren con contenidos equívocos o directamente falsos. Y es que como dijo en su día el famoso escritor uruguayo -uno de los más reconocidos de la lengua española- e integrante de la generación del 45, Marco Benedetti, «la mucha luz como la poca luz no nos dejan ver».