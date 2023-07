Mi amigo Ricardo se ha comprado para el cuarto de baño un grifo inteligente que tiene una «función de goteo». Cuando la activas, el grifo emite intermitentemente el ruido característico de una gota al estrellarse contra la superficie del lavabo.

-Es estupendo -dice Ricardo al mostrármelo-, porque hace lo mismo que un grifo estropeado, pero sin gastar agua.

Frente a mi gesto de sorpresa, añade que él está acostumbrado a dormirse con ese soniquete porque las griferías de todas las casas en las que ha vivido desde la infancia tenían ese problema. Luego me pregunta si yo no echo de menos estas cosas y le digo que no, que a mí el goteo me pone de los nervios, aunque, pensándolo bien, tengo un poco de nostalgia de los televisores que hacían rayas. Uno las estaba esperando con cierta inquietud porque solían ser muy inoportunas.

-Es que una vida sin rayas -asegura mi amigo- es una vida plana. Deberías comprarte una tele con esa función.

-No creo que existan -digo.

-Existir, existe todo, la cuestión es saberlo buscar.

Cuando llego a casa, busco en Google «televisores con rayas» y encuentro un montón de consejos para eliminarlas, pero ninguno para obtenerlas. Con lo cual descubro que las rayas todavía existen, aunque mi aparato no las produzca. En esto, entra mi mujer y me dice que tenemos que avisar al fontanero porque el grifo de la cocina gotea.

-A mí no me molesta el ruido -le digo completamente entregado ya al mal funcionamiento de las cosas.

-Pero el agua está muy cara -dice ella.

-Ponemos una jarra debajo y la aprovechamos para beber.

Comprobamos que la jarra tarda dos días en llenarse, de modo que no resulta muy trabajoso ocuparse de ello. Disfrutamos, en cambio, de un toc toc continuo que hace mucha compañía mientras se cocina. Después de comer, nos sentamos frente a la tele.

-Ahora, para ser felices del todo- digo en voz alta- solo falta que salgan unas rayas en la pantalla.

Mi mujer me mira con extrañeza, pero creo que en el fondo me entiende.