EL CARAMELO DEL ENGAÑO

Dar un caramelo para que te portes según el deseo de quien te lo da, eso mismo pasa con los 400 euros que les dan a los jóvenes, el llamado bono cultural, que además, lo pueden gastar en cualquier cosa menos en cultura. Qué se pretende con eso; un joven lo que necesita es un trabajo digno que resuelva sus problemas y le devuelva la esperanza perdida, ya que los jóvenes en la actualidad, no se pueden comprar una vivienda ni crear una familia, cosa que no ha pasado nunca. Es hora de que los políticos trabajen por el bien de la juventud, porque ellos son el futuro. Dejar de darles milongas para que estén calladitos no sea que echen cuentas para no dejarse engañar. Aprovecho para informar a los jóvenes, que en la primera semana de agosto, se celebra en Lisboa (Portugal) la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) donde se reunirán jóvenes de todo el mundo en unas jornadas de fraternidad con la asistencia del papa Francisco que se siente un joven más. Es importante cambiar impresiones y conocer a jóvenes de otros pises que tienen las mismas inquietudes.

Federico Barbero Martín. Málaga